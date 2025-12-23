Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ipostaze ale Deltei într-o expoziţie inedită

Ipostaze ale Deltei într-o expoziţie inedită

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 29 Decembrie 2025

La Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Tulcea va putea fi admirată, până în februarie 2026, expoziţia de fotografie „Arhiva Deltei”, semnată de artistul şi regizorul Dragoş Lumpan. Printre exponate se numără și imagini vechi de circa 100 de ani. 

Expoziţia este realizată în cadrul proiectului omonim, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. „Pentru mine, obiectivul principal este site-ul pe care puteţi intra (arhivadeltei.eu), pentru că o arhivă, în principal, este una care trebuie să fie accesibilă tuturor, să aibă unelte de căutare şi să poată fi accesată de oriunde”, afirmă Dragoș Lumpan. 

Acesta este fotograf şi regizor de film, autorul mai multor albume de fotografii apreciate de criticii de specialitate şi membru al Uniunii Artiştilor Plastici, al Uniunii Cineaştilor din România şi al Asociaţiei Artiştilor Fotografi.

 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul de Etnografie și Artă Populară Tulcea  -   expozitie
