Ipostaze ale Deltei într-o expoziţie inedită

La Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Tulcea va putea fi admirată, până în februarie 2026, expoziţia de fotografie „Arhiva Deltei”, semnată de artistul şi regizorul Dragoş Lumpan. Printre exponate se numără și imagini vechi de circa 100 de ani.

Expoziţia este realizată în cadrul proiectului omonim, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. „Pentru mine, obiectivul principal este site-ul pe care puteţi intra (arhivadeltei.eu), pentru că o arhivă, în principal, este una care trebuie să fie accesibilă tuturor, să aibă unelte de căutare şi să poată fi accesată de oriunde”, afirmă Dragoș Lumpan.

Acesta este fotograf şi regizor de film, autorul mai multor albume de fotografii apreciate de criticii de specialitate şi membru al Uniunii Artiştilor Plastici, al Uniunii Cineaştilor din România şi al Asociaţiei Artiştilor Fotografi.