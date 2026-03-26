Lansare de volum consacrat Palatului Culturii din Iași

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 27 Martie 2026

Sala Voievozilor din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași găzduieşte, astăzi, 27 martie, de la ora 11:30, lansarea volumului „Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii”, semnat de Senica Țurcanu și Cosmin Niță. Lucrarea a fost publicată la Editura Palatul Culturii din Iași, în contextul împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea Palatului de Justiție și Administrativ din acest oraş (azi Palatul Culturii). Cartea pune accent pe relatările din presa vremii, care surprind atât solemnitatea momentului, cât și entuziasmul colectiv al epocii. De asemenea, autorii au inclus și o selecție reprezentativă de articole de presă, reportaje, discursuri oficiale și texte memorialistice, publicate în preajma inaugurării, culese din periodice ieșene și naționale. La eveniment vor vorbi, alături de autori, prof. univ. dr. Ioan Opriş, de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Narcis Dorin Ion, manager, Muzeul Naţional Peleș, Sinaia, și prof. univ. dr. Laurențiu Rădvan, de la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 

