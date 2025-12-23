Muzeul Colecțiilor de Artă prezintă expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin. O privire în detaliu”, un prilej pentru public de a admira lucrările unui reper important al artei românești contemporane. Pe
Leacuri și remedii din secolul XIX
Muzeul „Victor Babeș” prezintă expoziția „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”, care propune o privire directă asupra modului în care bucureștenii își gestionau sănătatea și îngrijirea personală în urmă cu aproape două secole. Prin recipientele și instrumentele medicale recuperate în timpul cercetărilor arheologice, expoziția urmărește să reconstituie practicile curente ale drogheriilor și farmaciilor, precum și tipurile de produse care circulau în Capitală la acea vreme. (A.D.)