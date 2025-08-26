Lecturi interactive și jurnalism pentru copii

Data: 26 August 2025

Biblioteca Metropolitană Bucu­rești (BMB) marchează Ziua Limbii Române vineri, 29 august, printr-o serie de activități interactive și educative dedicate copiilor și comunității bucureștene. Evenimentul central va avea loc la Filiala Ion Creangă, de la ora 14:00, unde copiii vor putea participa la un curs de jurnalism, un atelier de lectură cu actrița și soprana Domnița Emanuela Iscru și un spectacol de teatru pentru copii, susținut de Teatrul de păpuși „Licurici” al BMB.

La cursul de jurnalism, participarea se face pe bază de înscriere la adresa comunicare@bibmet.ro. Ateliere de lectură se vor desfășura în toate filialele bibliotecii, în perioada 29 august - 1 septembrie 2025. (A. D.)