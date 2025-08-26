Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Lecturi interactive și jurnalism pentru copii

Lecturi interactive și jurnalism pentru copii

Data: 26 August 2025

Biblioteca Metropolitană Bucu­rești (BMB) marchează Ziua Limbii Române vineri, 29 august, printr-o serie de activități interactive și educative dedicate copiilor și comunității bucureștene. Evenimentul central va avea loc la Filiala Ion Creangă, de la ora 14:00, unde copiii vor putea participa la un curs de jurnalism, un atelier de lectură cu actrița și soprana Domnița Emanuela Iscru și un spectacol de teatru pentru copii, susținut de Teatrul de păpuși „Licurici” al BMB.

La cursul de jurnalism, participarea se face pe bază de înscriere la adresa comunicare@bibmet.ro. Ateliere de lectură se vor desfășura în toate filialele bibliotecii, în perioada 29 august - 1 septembrie 2025. (A. D.)

  • Redescoperirea lui Enescu în secolul 21 Cultură
    Redescoperirea lui Enescu în secolul 21

    Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui muzician român George Enescu, muzeul care îi poartă numele organizează o serie de manifestări culturale, menite să pună în valoarea

    26 Aug, 2025
  • Omagiu Sfinților Martiri Brâncoveni Cultură
    Omagiu Sfinților Martiri Brâncoveni

    Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureș­tiului” găzduiește expoziția de pictură „Omagiu Sfinților Martiri Brân­coveni” a artistei Maria Constantinescu, membră a Academiei Ar

    26 Aug, 2025
  • Îngeri în tradiția picturii bizantine Cultură
    Îngeri în tradiția picturii bizantine

    Muzeul Colecțiilor de Artă (MCA) organizează astăzi, 26 august, de la ora 14:00, vizita tematică „Între văzut și nevăzut, îngeri în tradiția picturii bizantine”, inspirată de colecția soților Iosefina

    26 Aug, 2025
  • Ziua Limbii Române la Muzeul Literaturii Cultură
    Ziua Limbii Române la Muzeul Literaturii

    Muzeul Național al Literaturii Române din București sărbă­torește Ziua Limbii Române duminică, 31 august, sub genericul „Cu toate cuvintele-n joc”. Şi la ediția din acest an vor participa: prof. univ. dr.

    26 Aug, 2025
