Lirica eminesciană în lucrări de grafică

Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 13 Ianuarie 2026

Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă” Botoșani, expoziția de grafică intitulată „Ilustrații eminesciene”, organizată în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Eminescu. 

Evenimentul reunește 36 de lucrări semnate de artista Ligia Macovei (1916-1998), pictoriță și graficiană de referință a artei româ­nești din secolul al XX-lea, lucrări aflate în patrimoniul MJB.

Ligia Macovei s-a consacrat în special prin desenele realizate pentru ilustrarea liricii lui Mihai Eminescu, aceste creații fiind considerate unele dintre cele mai expresive interpretări vizuale ale universului poetic eminescian. Activitatea sa artistică a inclus însă și o contribuție semnificativă la ilustrarea operei lui Tudor Arghezi, cele mai reprezentative lucrări de acest tip fiind publicate în volumul „Poezii”, apărut la Editura Minerva în 1970, potrivit MJB.

De-a lungul carierei sale, artista a participat la numeroase saloane naționale de artă, dar și la manifestări internaționale de prestigiu, printre care se numără Bienala de la Veneția din anul 1956, contribuind astfel la promovarea artei grafice românești pe plan inter­n­ațional.

Expoziția poate fi vizitată până la data de 30 ianuarie 2026, programul fiind zilnic, între orele 9:00 și 16:30.
 

