Manifestări culturale în Anul Brâncuși

La Craiova au început manifestările culturale dedicate Anului Brâncuși, 2026 fiind declarat, prin lege, an omagial al marelui sculptor. Primul din seria celor 12 evenimente majore care se vor derula lunar, pe parcursul întregului an, a avut loc la Centrul Cultural „Constantin Brâncuși”. Violonistul francez Gilles Apap şi Cvartetul Colors of Inventions au susținut un concert, considerat „o punte simbolică între România şi Franţa”, ţara care a fost a doua casă a sculptorului. Potrivit Agerpres, Consiliul Județean Dolj va organiza în acest an 12 evenimente pentru a omagia memoria sculptorului român: expoziţii, participări la expoziţii internaţionale, piese de teatru, lansări de carte, spectacole, simpozioane, conferinţe. Născut la 19 februarie 1876, în Hobiţa, judeţul Gorj, Brâncuși este recunoscut drept unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Este legat de Craiova, între anii 1894 și 1898 studiind la Şcoala de Arte şi Meserii din acest oraș. Centrul Cultural „Constantin Brâncuşi” funcționează la Craiova din 2022.