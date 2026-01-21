Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Manifestări culturale în Anul Brâncuși

Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 21 Ianuarie 2026

La Craiova au început manifestările culturale dedicate Anului Brâncuși, 2026 fiind declarat, prin lege, an omagial al marelui sculptor. Primul din seria celor 12 evenimente majore care se vor derula lunar, pe parcursul întregului an, a avut loc la Centrul Cultural „Constantin Brâncuși”. Violonistul francez Gilles Apap şi Cvartetul Colors of Inventions au susținut un concert, considerat „o punte simbolică între România şi Franţa”, ţara care a fost a doua casă a sculptorului. Potrivit Agerpres, Consiliul Județean Dolj va organiza în acest an 12 evenimente pentru a omagia memoria sculptorului român: expoziţii, participări la expoziţii internaţionale, piese de teatru, lansări de carte, spectacole, simpozioane, conferinţe. Născut la 19 februarie 1876, în Hobiţa, judeţul Gorj, Brâncuși este recunoscut drept unul dintre cei mai mari sculptori ai secolului al XX-lea. Este legat de Craiova, între anii 1894 și 1898 studiind la Şcoala de Arte şi Meserii din acest oraș. Centrul Cultural „Constantin Brâncuşi” funcționează la Craiova din 2022.

