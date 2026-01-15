Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Maraton de poezie românească la Roma

Maraton de poezie românească la Roma

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 16 Ianuarie 2026

La sediul Ambasadei României în Italia va avea loc azi, 16 ianuarie 2026, un maraton de lectură dedicat poeziei românești, organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale și având ca punct de referință antologia bilingvă „Su dolci corde di silenzio”/„Pe coarde dulci de liniște”, volum coordonat de scriitorul italian Armando Santarelli, cu traducerea în limba italiană a profesoarei Valentina Negrițescu. 

Antologia reunește texte semnate de poeți reprezentativi ai literaturii române, aparți­nând unor epoci și direcții estetice diferite, printre care se numără Alexandru Macedonski, Duiliu Zamfirescu, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, George Bacovia, George Topîrceanu, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu și Ana Blandiana, alături de alți autori, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Ambasadei României în Italia.

Evenimentul este organizat de Ambasada României în Italia, în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, Consulatul General al României la Roma și Cenaclul de la Roma, având ca obiectiv promovarea patrimoniului literar românesc în spațiul cultural italian și stimularea dialogului intercultural prin intermediul poeziei. 


 

