Maraton de poezie românească la Roma

La sediul Ambasadei României în Italia va avea loc azi, 16 ianuarie 2026, un maraton de lectură dedicat poeziei românești, organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale și având ca punct de referință antologia bilingvă „Su dolci corde di silenzio”/„Pe coarde dulci de liniște”, volum coordonat de scriitorul italian Armando Santarelli, cu traducerea în limba italiană a profesoarei Valentina Negrițescu.

Antologia reunește texte semnate de poeți reprezentativi ai literaturii române, aparți­nând unor epoci și direcții estetice diferite, printre care se numără Alexandru Macedonski, Duiliu Zamfirescu, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, George Bacovia, George Topîrceanu, Mihai Eminescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu și Ana Blandiana, alături de alți autori, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Ambasadei României în Italia.

Evenimentul este organizat de Ambasada României în Italia, în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, Consulatul General al României la Roma și Cenaclul de la Roma, având ca obiectiv promovarea patrimoniului literar românesc în spațiul cultural italian și stimularea dialogului intercultural prin intermediul poeziei.



