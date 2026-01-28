Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Marin Sorescu omagiat printr-o expoziție

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 28 Ianuarie 2026

Muzeul Național al Literaturii Române din București găzduieşte expoziția „Marin Sorescu 90”, care oferă publicului ocazia de a vedea în premieră o parte semnificativă din arhiva scriitorului, pusă la dispoziția muzeului de către familia acestuia, arhivă care oferă o perspectivă amplă asupra activității sale literare, artistice și biografice. Sunt expuse documente originale, manuscrise și dactilograme, fotografii de epocă, lucrări de artă, volume de carte, afișe de spectacole, precum și bilete și materiale provenite din călătoriile lui Marin Sorescu în țară și în străinătate. Un accent aparte este pus pe obiectele personale ale scriitorului, între care se numără mașina de scris Continental, pe care a utilizat-o, și un magnetofon, elemente care contribuie la conturarea unei atmosfere intime și autentice, potrivit informațiilor publicate pe site-ul mnlr.ro. Expoziția este organizată cu prilejul împlinirii a 90 de ani de la nașterea lui Marin Sorescu și a 30 de ani de la trecerea la cele veșnice și poate fi vizitată până la data de 3 martie 2026. 

