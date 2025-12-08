Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Măști tradiţionale expuse la Iași

Măști tradiţionale expuse la Iași

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 08 Decembrie 2025

Obiecte din recuzita cetelor de urători, precum și măști tradițio­nale vor putea fi admirate, până pe 11 ianuarie 2026, în expoziția temporară „Datini și obiceiuri de iarnă” organizată de Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Mol­dova” din Iași. Publicul are, astfel, ocazia de a revedea sau de a cunoaște elementele esențiale din alaiurile tradi­ționale de Anul Nou, care animă comunitățile din regiunea Moldovei: măști, reprezentări antropomorfe (moșnegi și babe) și zoomorfe (Capre, Urși, Căiuți, Cerbi), plug, buhai, harapnice, clopote, elemente reprezentative pentru „Pluguşor”. Alături de aceste obiecte din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei se regăsesc expuse măşti realizate de meșteri populari - Iulian Mihalachi (Valea Seacă, com. Băl­țătești, jud. Neamț) şi Neculai Matei (Buznea, com. Ion Neculce, jud. Iaşi) -, dar şi lucrări de artă naivă din Colecţia „Silvia şi Ion H. Ciubotaru”, ce surprind lumea satului în această perioadă. 
 

Citeşte mai multe despre:   expozitie  -   Muzeul Etnografic al Moldovei
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură