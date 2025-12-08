Măști tradiţionale expuse la Iași

Obiecte din recuzita cetelor de urători, precum și măști tradițio­nale vor putea fi admirate, până pe 11 ianuarie 2026, în expoziția temporară „Datini și obiceiuri de iarnă” organizată de Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Mol­dova” din Iași. Publicul are, astfel, ocazia de a revedea sau de a cunoaște elementele esențiale din alaiurile tradi­ționale de Anul Nou, care animă comunitățile din regiunea Moldovei: măști, reprezentări antropomorfe (moșnegi și babe) și zoomorfe (Capre, Urși, Căiuți, Cerbi), plug, buhai, harapnice, clopote, elemente reprezentative pentru „Pluguşor”. Alături de aceste obiecte din patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei se regăsesc expuse măşti realizate de meșteri populari - Iulian Mihalachi (Valea Seacă, com. Băl­țătești, jud. Neamț) şi Neculai Matei (Buznea, com. Ion Neculce, jud. Iaşi) -, dar şi lucrări de artă naivă din Colecţia „Silvia şi Ion H. Ciubotaru”, ce surprind lumea satului în această perioadă.

