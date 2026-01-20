O călătorie în București

Data: 27 Ianuarie 2026

Una dintre expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București este „Timpul orașului”, o poveste care conduce către o călătorie unică pentru înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului. Astfel, aveți ocazia să aflați cum s-a născut şi s-a extins Bucureștiul, dar și cum s-a dezvoltat de-a lungul timpului.

Fiecare spațiu din expoziția permanentă „Timpul orașului”, găzduită de Palatul Suțu, reprezintă o perioadă istorică de referinţă din evoluţia oraşului şi a evenimentelor care s-au petrecut aici. Vizitarea oferă atât o posibilitate de retragere în trecut, dar, în același timp, păstrează și opțiunea de întoarcere în prezentul pe care ni-l construim fiecare după propria noastră dorință și cunoaștere.

Managerul Muzeului Municipiului București, Adrian Majuru, consideră că „expoziția oferă șansa de a vedea obișnuitul epocii trecute. Oamenii și locurile sunt doar pretexte pentru a te descoperi. Întâmplările sunt doar mărturisiri în mișcare ale gândurilor tale pentru a te reinventa. Și dacă, din toate acestea, se naște în final o poveste, este semn că timpul tău își pierde răbdarea. Și trebuie să-i treci pragul. Pentru prima oară. Să vezi prin mantia lui de stele propria ta poveste desfășurându-se prin fața ochilor cu deplina bucurie a unui alt început. Au fost oameni care și-au dorit o astfel de călătorie și întotdeauna s-au folosit de oglinzi. Pentru că ima­ginea lor oglindea și celălalt timp rămas al vieții lor, care se ascunde și se pierde în dorințe și așteptări. Acest palat a fost construit în jurul unei oglinzi pentru ca oamenii trecutului să poată privi către noi, să urmărească ceea ce am devenit și încotro ne îndreptăm. Pornind de la un obiect unicat al muzeului, ceasul cu rotație inversă fabricat de Casa Collin din Paris, expoziţia permanentă este o călătorie începută în prezent care se îndreaptă spre trecut, pentru a ne aminti de părinții, de bunicii noștri, de copiii care am fost și, mai ales, de ceea ce ne scapă pe măsură ce ne îndepărtăm foarte mult de timpul nostru trăit”.

Această linie a timpului este reprezentată printr-un panou grafic care marchează cronologia inversă prin date, momente importante, personaje, obiecte de patrimoniu, clădiri şi cuvinte-cheie, în funcţie de perioada parcursă în această călătorie spre trecut. Grafica panoului are rol de comunicare vizuală a aspectelor istorice legate de evoluţia oraşului Bucureşti şi de obiectele expuse, cât şi de a contribui la ambianţa acestei călătorii în timp.

Expoziția permanentă de la Palatul Suțu poate fi vizitată de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00-18:00. (A.D.)