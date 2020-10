O nouă expoziție a artiștilor plastici de artă religioasă

Data: 27 Oct, 2020

Breasla artiștilor plastici autori de artă religioasă și a restauratorilor din România organizează în fiecare an o expoziție sub semnul Sfântului Luca, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”. Pe simeze sunt lucrări ale membrilor titulari şi stagiari ai Asociației Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a Uniunii Artiștilor Plastici din România, lucrări ale studenților şi masteranzilor UNARTE, precum şi ale elevilor din liceele de artă din București.

An de an, breasla artiștilor plastici autori de artă religioasă și a restauratorilor face o pomenire pentru cel dintâi pictor iconar, Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, devenit patronul tuturor pictorilor, creatorilor de artă sacră și restauratorilor. Artiștii îl cinstesc pe Sfântul Luca printr-o expoziție care pune laolaltă icoane lucrate cu tehnici diferite, interpretări noi, toate realizate cu multă măiestrie. Irina Sava, președintele Asociației Filială Artă Plastică Religioasă și Restaurare a Uniunii Artiștilor Plastici din România, consideră că „este o ocazie unică pentru cei care îndrăgesc arta sacră să admire o varietate așa mare de lucrări în cadrul expoziției. Este o ediție aniversară, am ajuns la a 5-a expoziție, și am reușit să reunim artiști din toate categoriile de artă. Ca de obicei, puteți admira icoane pe sticlă, icoane pe lemn, grafică, pictură în ulei, pictură în acuarelă, sculptură și fragmente de frescă. Mă bucură faptul că se alătură noi colaboratori și astfel putem prezenta publicului o paletă mai variată de lucrări. În cadrul expoziției, Maica Domnului este prezentă în proporție de 70%, iar în rest îi întâlnim pe Sfinții Arhangheli, dar și pe Sfinții Petru și Pavel. Artiștii nu au mai expus de multă vreme și din acest motiv am încurajat participarea unui număr mare, cu lucrări diverse, care creează o atmosferă sacră”.

Expoziția poate fi vizitată până la data de 18 noiembrie, între orele 10:00 și 18:00, la Sala „Gheorghe Focșa“ a Muzeului „Dimitrie Gusti”.

(Alexandra Drugan)