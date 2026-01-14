O reinterpretare vizuală a universului eminescian

La Palatul Braunstein din Iași are loc azi, 15 ianuarie, vernisajul expoziției „Restituiri subiective. Corespondențe spirituale cu lirica eminesciană”, a artistei Miruna Hașegan, organizată de Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași (MMRMI), în colaborare cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași.

Demersul expozițional propune o interpretare contemporană a universului eminescian, concentrată asupra atmosferei poetice, a dimensiunii filozofice, precum și asupra ecourilor provenite din folclor și istorie, teme de o constantă actualitate, reconfigurate prin mijloace artistice moderne, după cum se arată pe pagina de Facebook a MMRMI.

Lucrările expuse includ colaje textile care integrează elemente de patrimoniu tradițional, precum șter­gare și broderii, recompuse în structuri vizuale contemporane, alături de pictocolaje ce îmbină tehnica colajului clasic cu inter­venții picturale de factură suprarealistă, generând un dialog plastic între memoria culturală și expresia artistică actuală.