Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură O reinterpretare vizuală a universului eminescian

O reinterpretare vizuală a universului eminescian

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 15 Ianuarie 2026

La Palatul Braunstein din Iași are loc azi, 15 ianuarie, vernisajul expoziției „Restituiri subiective. Corespondențe spirituale cu lirica eminesciană”, a artistei Miruna Hașegan, organizată de Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași (MMRMI), în colaborare cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași. 

Demersul expozițional propune o interpretare contemporană a universului eminescian, concentrată asupra atmosferei poetice, a dimensiunii filozofice, precum și asupra ecourilor provenite din folclor și istorie, teme de o constantă actualitate, reconfigurate prin mijloace artistice moderne, după cum se arată pe pagina de Facebook a MMRMI.

Lucrările expuse includ colaje textile care integrează elemente de patrimoniu tradițional, precum șter­gare și broderii, recompuse în structuri vizuale contemporane, alături de pictocolaje ce îmbină tehnica colajului clasic cu inter­venții picturale de factură suprarealistă, generând un dialog plastic între memoria culturală și expresia artistică actuală. 

Citeşte mai multe despre:   Palatul Braunstein  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Capitale Europene ale Culturii în 2026 Cultură
    Capitale Europene ale Culturii în 2026

    Oraşele Oulu (Finlanda) şi Trencin (Slovacia) sunt Capitalele Europene ale Culturii în 2026, astfel că vor găzdui evenimente pe tot parcursul acestui an pentru evidențierea „bogăţiei culturilor europene

    14 Ian, 2026
  • Nominalizări pentru Premiul Eminescu Cultură
    Nominalizări pentru Premiul Eminescu

    Anual, la 15 ianuarie, în cadrul unei gale speciale care se desfă­șoară la teatrul din Boto­șani, este decernat Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. Anul acesta au fost

    14 Ian, 2026
TOP 6 Cultură