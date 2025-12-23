Octav Băncilă, între artă și angajament social

Muzeul „Nicolae Gane” - Galeria Artei Ieșene va prezenta, începând cu data de 6 ianuarie 2026, un video-documentar dedicat vieții și creației lui Octav Băncilă, una dintre figurile reprezentative ale artei românești de la începutul secolului al XX-lea. Recunoscut ca pictor al realităților sociale și al oamenilor simpli, artistul a surprins cu forță expresivă și empatie universul muncitorilor, al țăranilor și al categoriilor marginalizate, conferind operei sale o pronunțată dimensiune socială.

Expoziția, deschisă până la 31 ianuarie 2026, re­u­nește o se­lec­ție de lucrări reprezentative, documente și imagini de epocă, prin inter­me­diul cărora este evi­den­țiat atât par­cursul artistic al creatorului, cât și implicarea sa civică și socială, conform infor­ma­țiilor regăsite pe muzeulliteraturiiiasi.ro.

Evenimentul se înscrie într-un proiect cultural mai amplu, care urmează să fie desfășurat pe parcursul anului 2026 de către Muzeul Național al Literaturii Române, filiala Iași, şi presupune organizarea unei serii de expoziții tematice lunare, reunite sub conceptul comun intitulat „Art.Spot”.