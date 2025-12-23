Muzeul Colecțiilor de Artă prezintă expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin. O privire în detaliu”, un prilej pentru public de a admira lucrările unui reper important al artei românești contemporane. Pe
Octav Băncilă, între artă și angajament social
Muzeul „Nicolae Gane” - Galeria Artei Ieșene va prezenta, începând cu data de 6 ianuarie 2026, un video-documentar dedicat vieții și creației lui Octav Băncilă, una dintre figurile reprezentative ale artei românești de la începutul secolului al XX-lea. Recunoscut ca pictor al realităților sociale și al oamenilor simpli, artistul a surprins cu forță expresivă și empatie universul muncitorilor, al țăranilor și al categoriilor marginalizate, conferind operei sale o pronunțată dimensiune socială.
Expoziția, deschisă până la 31 ianuarie 2026, reunește o selecție de lucrări reprezentative, documente și imagini de epocă, prin intermediul cărora este evidențiat atât parcursul artistic al creatorului, cât și implicarea sa civică și socială, conform informațiilor regăsite pe muzeulliteraturiiiasi.ro.
Evenimentul se înscrie într-un proiect cultural mai amplu, care urmează să fie desfășurat pe parcursul anului 2026 de către Muzeul Național al Literaturii Române, filiala Iași, şi presupune organizarea unei serii de expoziții tematice lunare, reunite sub conceptul comun intitulat „Art.Spot”.