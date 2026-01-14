La Palatul Braunstein din Iași are loc azi, 15 ianuarie, vernisajul expoziției „Restituiri subiective. Corespondențe spirituale cu lirica eminesciană”, a artistei Miruna Hașegan, organizată de Muzeul Municipal
„Fata cu cercel de perlă” va pleca în Japonia
Celebrul tablou al lui Johannes Vermeer „Fata cu cercel de perlă” va fi expus, în 2026, în Japonia, a anunţat muzeul olandez Mauritshuis din Haga, fiind o călătorie rară în străinătate a acestei picturi, una dintre cele mai cunoscute din lume, informează AFP. Această capodoperă din secolul al XVII-lea va fi împrumutată Muzeului de Arte Frumoase Nakanoshima din Osaka, în lunile august şi septembrie, perioadă în care Mauritshuis va fi închis pentru lucrări de întreţinere, a anunţat muzeul.
Tabloul a făcut turul lumii în perioada 2012-2014, când clădirea muzeului Mauritshuis a intrat în lucrări de renovare, astfel că 2,2 milioane de persoane au putut admira atunci tabloul. „Pentru Mauritshuis, călătoria «Fetei cu cercel de perlă» în Japonia este o oportunitate unică (...) de a o arăta publicului japonez, poate pentru prima dată”, a subliniat într-un comunicat Martine Gosselink, directoarea generală a muzeului.
Supranumită „Mona Lisa Nordului” în principal datorită expresiei enigmatice a protagonistei, care aminteşte de celebrul tablou al lui Leonardo da Vinci, „Fata cu cercel de perlă” a inspirat un roman cu titlu omonim devenit bestseller şi adaptat pentru cinema. (C.Z.)