„Fata cu cercel de perlă” va pleca în Japonia

Data: 15 Ianuarie 2026

Celebrul tablou al lui Johannes Vermeer „Fata cu cercel de perlă” va fi expus, în 2026, în Japonia, a anunţat muzeul olandez Mauritshuis din Haga, fiind o călătorie rară în străinătate a acestei picturi, una dintre cele mai cunoscute din lume, informează AFP. Această capodoperă din secolul al XVII-lea va fi împrumutată Muzeului de Arte Frumoase Nakanoshima din Osaka, în lunile august şi septembrie, perioadă în care Mauritshuis va fi închis pentru lucrări de întreţinere, a anunţat muzeul.

Tabloul a făcut turul lumii în perioada 2012-2014, când clădirea muzeului Mauritshuis a intrat în lucrări de renovare, astfel că 2,2 milioane de persoane au putut admira atunci tabloul. „Pentru Mauritshuis, călătoria «Fetei cu cercel de perlă» în Japonia este o oportunitate unică (...) de a o arăta publicului japonez, poate pentru prima dată”, a subliniat într-un comunicat Martine Gosselink, directoarea generală a muzeului.

Supranumită „Mona Lisa Nordului” în principal datorită expresiei enigmatice a protagonistei, care aminteşte de celebrul tablou al lui Leonardo da Vinci, „Fata cu cercel de perlă” a inspirat un roman cu titlu omonim devenit bestseller şi adaptat pentru cinema. (C.Z.)