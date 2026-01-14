Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Fata cu cercel de perlă” va pleca în Japonia

Data: 15 Ianuarie 2026

Celebrul tablou al lui Johannes Vermeer „Fata cu cercel de perlă” va fi expus, în 2026, în Japonia, a anunţat muzeul olandez Mauritshuis din Haga, fiind o călătorie rară în străinătate a acestei picturi, una dintre cele mai cunoscute din lume, informează AFP. Această capodoperă din secolul al XVII-lea va fi împrumutată Muzeului de Arte Frumoase Nakanoshima din Osaka, în lunile august şi septembrie, perioadă în care Mauritshuis va fi închis pentru lucrări de întreţinere, a anunţat muzeul.

Tabloul a făcut turul lumii în perioada 2012-2014, când clădirea muzeului Mauritshuis a intrat în lucrări de renovare, astfel că 2,2 milioane de persoane au putut admira atunci tabloul. „Pentru Mauritshuis, călătoria «Fetei cu cercel de perlă» în Japonia este o oportunitate unică (...) de a o arăta publicului japonez, poate pentru prima dată”, a subliniat într-un comunicat Martine Gosselink, directoarea generală a muzeului.

Supranumită „Mona Lisa Nordului” în principal datorită expresiei enigmatice a protagonistei, care aminteşte de celebrul tablou al lui Leonardo da Vinci, „Fata cu cercel de perlă” a inspirat un roman cu titlu omonim devenit bestseller şi adaptat pentru cinema. (C.Z.)

