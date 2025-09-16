Parcursul lui George Enescu

Data: 16 Septembrie 2025

În cadrul Festivalului Interna­țional „George Enescu” aveți ocazia să vizitați, la Biblioteca Națio­nală a României, expoziția „Viața și activitatea artistică a lui George Enescu”, realizată de Muzeul Național „George Enescu”. Expo­ziția foto-documentară își propune să prezinte întregul parcurs al marelui muzician, aducând în prim-plan concertele și recitalurile susținute de artistul român în multiple ipostaze: compozitor, violonist, dirijor și pianist, dar și momente din copilărie, relația cu Casa Regală și fotografii de colecție alături de familie.

Expoziția „Viața și activitatea artistică a lui George Enescu” oferă o privire de ansamblu asupra devenirii marelui muzician român. Documentele și fotografiile prezintă copilăria lui Enescu, studiile de la Viena și Paris, profesorii săi, debutul în calitate de compozitor și repere ale activității sale ca violonist la început de carieră, reflectate și în presa vremii. Implicarea artistului în viața muzicală din România a fost recunoscută prin instituirea premiului de compo­ziție ce-i poartă numele și înfiin­ța­rea Societății Compozitorilor Români, alături de personalități marcante ale vieții muzicale din țară.

Expoziția documentară marchează momente importante în cariera marelui muzician român, prin concerte și recitaluri în Europa și America, în calitate de violonist, dirijor și pianist. Ipostaza sa de pedagog se reflectă în fotografii cu Yehudi Menuhin, Dinu Lipatti și alți interpreți de renume mondial, toți discipoli ai maestrului.

Adina Sibianu, curatorul expo­zi­ției, consideră că „parcursul enescian poate fi o inspirație pentru tinerii muzicieni de astăzi și vizitând expoziția vor descoperi îndea­proape viața maestrului și relația sa strânsă cu Casa Regală a Româ­niei. Deseori Enescu era invitat la Castelul Peleș din Sinaia de către regina Elisabeta a României pentru a susține concerte și recitaluri de vioară. Poema Română este dedicată reginei Elisabeta, după cum scrie pe prima pagină a partiturii: Omagiu respectuos M.S. Regina României”.

Aveți ocazia să descoperiți viața și activitatea lui George Enescu în cadrul expoziției de la Biblioteca Națională a României până în 19 septembrie, când Festivalul Enescu se va apropia de final. Până atunci, în această seară, de la ora 20:00, va urca pe scena Sălii Palatului Orchestra Română de Tineret. Programul complet al Festivalului George Enescu poate fi consultat pe pagina de internet festivalenescu.ro, acolo unde puteți urmări și transmisiunea în direct a concertului. (A. D.)