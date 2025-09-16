Expoziție și dezbatere „Centenarul Patriarhiei Române”

Data: 16 Septembrie 2025

Biblioteca Academiei Române organizează în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod expoziția „Centenarul Patriarhiei Române”, ocazie cu care se va desfășura o dezbatere publică, în data de 17 septembrie, de la ora 11:00. Vernisajul expoziției va avea loc imediat după dezbatere.

Vor putea fi admirate materiale și documente de arhivă, precum corespondența adresată sau primită de primul Patriarh al României, Miron Cristea, scrieri, cuvântări bisericești, politice și istorice ale acestuia și fotografii din colec­ția Cabinetului de Stampe. (A.D.)