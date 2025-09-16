Muzeul Metropolitan de Artă din New York (The Met) va găzdui anul viitor, din 29 martie până la 28 iunie, „Raphael: Sublime Poetry” - prima expoziţie din Statele Unite dedicată lui Rafael, ce va reuni 200 de lu
Expoziție și dezbatere „Centenarul Patriarhiei Române”
Biblioteca Academiei Române organizează în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod expoziția „Centenarul Patriarhiei Române”, ocazie cu care se va desfășura o dezbatere publică, în data de 17 septembrie, de la ora 11:00. Vernisajul expoziției va avea loc imediat după dezbatere.
Vor putea fi admirate materiale și documente de arhivă, precum corespondența adresată sau primită de primul Patriarh al României, Miron Cristea, scrieri, cuvântări bisericești, politice și istorice ale acestuia și fotografii din colecția Cabinetului de Stampe. (A.D.)