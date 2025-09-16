Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Expoziție și dezbatere „Centenarul Patriarhiei Române”

Data: 16 Septembrie 2025
Data: 16 Septembrie 2025

Biblioteca Academiei Române organizează în colaborare cu Biblioteca Sfântului Sinod expoziția „Centenarul Patriarhiei Române”, ocazie cu care se va desfășura o dezbatere publică, în data de 17 septembrie, de la ora 11:00. Vernisajul expoziției va avea loc imediat după dezbatere.

Vor putea fi admirate materiale și documente de arhivă, precum corespondența adresată sau primită de primul Patriarh al României, Miron Cristea, scrieri, cuvântări bisericești, politice și istorice ale acestuia și fotografii din colec­ția Cabinetului de Stampe. (A.D.)

