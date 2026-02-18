Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patrimoniul documentar al domnilor Mavrocordați

Patrimoniul documentar al domnilor Mavrocordați

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 20 Feb 2026

La Palatul Suțu din București are loc astăzi, 20 februarie 2026, vernisajul expoziției tematice „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București”. Sunt expuse acte domnești originale, autentificate prin semnături autografe și sigilii voievodale, documente privind danii și reconfirmări ale drepturilor boierești, precum și două cărți tipărite la București în timpul acestor domnii: un Octoih din 1730, tipărit la Sfânta Mitropolie de popa Stoica Iacovici, și un Liturghier din 1741, tipărit la Tipografia Școlii Văcăreștilor de același Stoica Iacovici, potrivit informa țiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Municipiului București. Expoziția poate fi vizitată până în 24 mai 2026. 

Citeşte mai multe despre:   Palatul Șuțu  -   expozitie  -   Muzeul Municipiului Bucuresti
