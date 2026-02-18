Biblioteca Academiei Române, filiala Iași, organizează, în 26 februarie, conferința „Gheorghe Platon. 100 de ani de la naștere”, care va fi susținută de prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, membru
Patrimoniul documentar al domnilor Mavrocordați
La Palatul Suțu din București are loc astăzi, 20 februarie 2026, vernisajul expoziției tematice „Domnii Mavrocordați în patrimoniul Muzeului Municipiului București”. Sunt expuse acte domnești originale, autentificate prin semnături autografe și sigilii voievodale, documente privind danii și reconfirmări ale drepturilor boierești, precum și două cărți tipărite la București în timpul acestor domnii: un Octoih din 1730, tipărit la Sfânta Mitropolie de popa Stoica Iacovici, și un Liturghier din 1741, tipărit la Tipografia Școlii Văcăreștilor de același Stoica Iacovici, potrivit informa țiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Municipiului București. Expoziția poate fi vizitată până în 24 mai 2026.