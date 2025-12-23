Portretele unor femei victime ale represiunii comuniste

Data: 30 Decembrie 2025

Muzeul Naţional de Istorie a României și Fundația Academia Civică - Memorialul Victimelor Comu­nis­mului și al Rezistenței prezintă expoziția-eveniment dedicată femeilor care au fost victime ale represiunii comuniste din România. O statistică realizată de Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Sighet arată că 5,31% dintre deţinuţii închişi din motive politice în România comunistă au fost femei.

Expoziţia aduce în faţa publicului portretele a 71 de femei reţinute în perioada comunistă din raţiuni politice şi care au fost catalogate de regimul comunist drept „duşmani ai poporului” din următoarele motive: pentru că avuseseră legături cu Occidentul, fiind acuzate de „înaltă trădare”, pentru că făcuseră parte din rezistenţa anticomunistă din munţi sau pentru că se opuseseră ca pământurile să le fie confiscate în timpul procesului de colectivizare, iar unele dintre ele au devenit victime pur şi simplu pentru că erau mamele, soţiile, fiicele sau surorile unor persoane considerate periculoase de către regim.

Pe lângă aceste portrete, într-o secţiune denumită „Cele mai tinere deţinute”, sunt prezentate câteva cazuri de fetiţe care au cunoscut detenţia politică în perioada comunistă, pentru că s-au născut în închisoare, mamele lor fiind însărcinate în momentul arestării. De asemenea, în cadrul expoziţiei sunt redate şi aspecte ale regimului penitenciar din închisorile de femei, folosindu-se fragmente din memorialistica de detenţie sau obiecte realizate în închisoare.

Expoziția a obţinut, în decembrie 2021, premiul secțiunii „Arhitectura amenajărilor interioare/expoziții, standuri și scenografie”, decernat în cadrul Galei Anuale de Arhitectură, organizată de Ordinul Arhi­tec­ților din România (filiala Bucu­rești). Juriul a considerat că este „o expoziție care creează o serie de ­imagini puternice, viscerale în care tema este exploatată și privitorul este transpus în universul sumbru evocat de aceasta”.

Expoziția este deschisă până în februarie 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 9:00-17:00. (A.D.)