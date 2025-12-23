Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Portretele unor femei victime ale represiunii comuniste

Portretele unor femei victime ale represiunii comuniste

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Data: 30 Decembrie 2025

Muzeul Naţional de Istorie a României și Fundația Academia Civică - Memorialul Victimelor Comu­nis­mului și al Rezistenței prezintă expoziția-eveniment dedicată femeilor care au fost victime ale represiunii comuniste din România. O statistică realizată de Centrul Internaţional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Sighet arată că 5,31% dintre deţinuţii închişi din motive politice în România comunistă au fost femei. 

Expoziţia aduce în faţa publicului portretele a 71 de femei reţinute în perioada comunistă din raţiuni politice şi care au fost catalogate de regimul comunist drept „duşmani ai poporului” din următoarele motive: pentru că avuseseră legături cu Occidentul, fiind acuzate de „înaltă trădare”, pentru că făcuseră parte din rezistenţa anticomunistă din munţi sau pentru că se opuseseră ca pământurile să le fie confiscate în timpul procesului de colectivizare, iar unele dintre ele au devenit victime pur şi simplu pentru că erau mamele, soţiile, fiicele sau surorile unor persoane considerate periculoase de către regim.

Pe lângă aceste portrete, într-o secţiune denumită „Cele mai tinere deţinute”, sunt prezentate câteva cazuri de fetiţe care au cunoscut detenţia politică în perioada comunistă, pentru că s-au născut în închisoare, mamele lor fiind însărcinate în momentul arestării. De asemenea, în cadrul expoziţiei sunt redate şi aspecte ale regimului penitenciar din închisorile de femei, folosindu-se fragmente din memorialistica de detenţie sau obiecte realizate în închisoare.

Expoziția a obţinut, în decembrie 2021, premiul secțiunii „Arhitectura amenajărilor interioare/expoziții, standuri și scenografie”, decernat în cadrul Galei Anuale de Arhitectură, organizată de Ordinul Arhi­tec­ților din România (filiala Bucu­rești). Juriul a considerat că este „o expoziție care creează o serie de ­imagini puternice, viscerale în care tema este exploatată și privitorul este transpus în universul sumbru evocat de aceasta”.

Expoziția este deschisă până în februarie 2026, de miercuri până duminică, în intervalul orar 9:00-17:00. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National de Istorie a Romaniei  -   comunism
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Chipul feminin în acuarela lui Corneliu Baba Cultură
    Chipul feminin în acuarela lui Corneliu Baba

    Muzeul Colecțiilor de Artă prezintă expoziția „Corneliu Baba. Chipul feminin. O privire în detaliu”, un prilej pentru public de a admira lucrările unui reper important al artei românești contemporane. Pe

    30 Dec, 2025
  • Concert de Anul Nou Cultură
    Concert de Anul Nou

    Filarmonica „George Enescu” organizează tradiționalul concert de Anul Nou în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026, în sala mare a Ateneului Român. Sub bagheta dirijorului Vlad Vizireanu, orchestra Filarmonicii va

    30 Dec, 2025
  • Leacuri și remedii din secolul XIX Cultură
    Leacuri și remedii din secolul XIX

    Muzeul „Victor Babeș” prezintă expoziția „Leacuri și remedii din drogherii și farmacii. Arheologia vieții cotidiene din Bucureștiul secolului al XIX-lea”, care propune o privire directă asupra modului

    30 Dec, 2025
  • Gala Tinerilor Scriitori Cultură
    Gala Tinerilor Scriitori

    Muzeul Național al Literaturii Române și Asociaţia Euro Culturart organizează Gala Tinerilor Scriitori/ Cartea de Poezie a anului 2025 pentru celebrarea celei de-a 16-a ediții a Zilei Culturii

    30 Dec, 2025
TOP 6 Cultură