Una dintre expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București este „Timpul orașului”, o poveste care conduce către o călătorie unică pentru înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului.
Povești din Oltenia
Muzeul Municipiului Bucureşti și Asociația „De basm” organizează, în 31 ianuarie, la Casa Filipescu-Cesianu, un atelier de meșterit povești din pâine, alături de scriitoarea Cristina Andone, în cadrul căruia va fi lansată „Cartea bunătății. Povești din Oltenia”. Copiii vor afla cum se face pâinea la țest și ce reprezintă semnele care apar pe sculpturile tradiționale oltenești și pe covoare. Fiecare participant își va meșteri propria poveste-felicitare din pâine, pe baza unui ghid pregătit de autoarea Cristina Andone. Înscrierile se fac la adresa de e-mail educatie@muzeulbucurestiului.ro. (A.D.)