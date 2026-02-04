Program de ştiri în limba română la televiziunea poloneză

Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat, recent, şi o versiune în limba română a programului de ştiri Vot Tak. Moldova, care va funcţiona independent de cel în limba rusă, aceasta fiind o etapă în dezvoltarea proiectului media lansat în mai 2025 şi destinat publicului din Moldova, potrivit news.ro. Versiunea în limba română include şi site-ul web Vot Tak. Moldova şi profilurile proiectului pe reţelele de socializare. TVP subliniază că accesul la mass-media fiabile şi obiective este deosebit de important într-un moment în care Rusia a încercat să influenţeze rezultatul alegerilor din Moldova. „Moldova este o ţară pro-europeană, dar problema este dezinformarea rusă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, a spus Jerzy Sałodki, şeful echipei editoriale Vot Tak de la Centrul pentru Media Străină al TVP, citat de news.ro. Programul „Vot Tak. Moldova (Aşa e. Moldova) are ca obiectiv promovarea beneficiilor aderării la Uniunea Europeană pentru oamenii din Republica Moldova, precum şi combaterea dezinformării şi manipulării provenite din Federaţia Rusă”, a scris pe Facebook europarlamentarul Seigried Mureşan.

