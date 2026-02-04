Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Program de ştiri în limba română la televiziunea poloneză

Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 04 Feb 2026

Televiziunea publică poloneză (TVP) a lansat, recent, şi o versiune în limba română a programului de ştiri Vot Tak. Moldova, care va funcţiona independent de cel în limba rusă, aceasta fiind o etapă în dezvoltarea proiectului media lansat în mai 2025 şi destinat publicului din Moldova, potrivit news.ro. Versiunea în limba română include şi site-ul web Vot Tak. Moldova şi profilurile proiectului pe reţelele de socializare. TVP subliniază că accesul la mass-media fiabile şi obiective este deosebit de important într-un moment în care Rusia a încercat să influenţeze rezultatul alegerilor din Moldova. „Moldova este o ţară pro-europeană, dar problema este dezinformarea rusă. Ne-am implicat pentru că vrem să ajutăm Moldova să se îndrepte spre Europa”, a spus Jerzy Sałodki, şeful echipei editoriale Vot Tak de la Centrul pentru Media Străină al TVP, citat de news.ro. Programul „Vot Tak. Moldova (Aşa e. Moldova) are ca obiectiv promovarea beneficiilor aderării la Uniunea Europeană pentru oamenii din Republica Moldova, precum şi combaterea dezinformării şi manipulării provenite din Federaţia Rusă”, a scris pe Facebook europarlamentarul Seigried Mureşan.
 

