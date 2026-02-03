Filmul artistic „Enescu - jupuit de viu”, realizat în 2024, în regia lui Toma Enache, va avea o nouă proiecție specială, sâmbătă, 14 februarie, la Cinema Union din București, începând cu ora 18:00.
Recital aniversar: Claudia Voiculescu
La Casa Memorială „Ionel Perlea” din Ograda, județul Ialomița, a avut loc recent un eveniment literar-muzical dedicat poetei Claudia Voiculescu la împlinirea a 75 de ani. În program au evoluat soprana Mihaela Stanciu, mezzosoprana Claudia Codreanu și pianista Inna Oncescu, interpretând o seamă de lieduri din creația compozitorilor Ionel Perlea, George Enescu, George Cavadia, Eduard Caudella, George Stephănescu, George Grigoriu, Sabin Păutza, Șerban Nichifor. Născută la Corbii Mari, Dâmbovița, la 30 ianuarie 1950, autoare a mai multor volume de poezie, Claudia Voiculescu a recitat din propria creație în fața iubitorilor de poezie și muzică reuniți în casa natală a compozitorului de la Ograda. Editorul Valentin Ajder a vorbit despre poezia autoarei și a făcut un frumos portret omului Claudia Voiculescu. Întregul eveniment a fost moderat de Clementina Tudor, managerul Centrului Cultural „Ionel Perlea” din Slobozia.