Recital aniversar: Claudia Voiculescu 

Un articol de: Daniela Șontică - 10 Feb 2026

La Casa Memorială „Ionel Perlea” din Ograda, județul Ialomița, a avut loc recent un eveniment literar-muzical dedicat poetei Claudia Voiculescu la împlinirea a 75 de ani. În program au evoluat soprana Mihaela Stanciu, mezzosoprana Claudia Codreanu și pianista Inna Oncescu, interpretând o seamă de lieduri din creația compozitorilor Ionel Perlea, George Enescu, George Cavadia, Eduard Caudella, George Stephănescu, George Grigoriu, Sabin Păutza, Șerban Nichifor. Născută la Corbii Mari, Dâm­bovița, la 30 ianuarie 1950, autoare a mai multor volume de poezie, Claudia Voiculescu a recitat din propria creație în fața iubitorilor de poezie și muzică reuniți în casa natală a compozitorului de la Ograda. Editorul Valentin Ajder a vorbit despre poezia autoarei și a făcut un frumos portret omului Claudia Voiculescu. Întregul eveniment a fost moderat de Clementina Tudor, managerul Centrului Cultural „Ionel Perlea” din Slobozia.

