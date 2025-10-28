Religie, spiritualitate și sănătate

Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET) din Cluj-Napoca găzduiește mâine, 29 octombrie, între orele 18:00- 20:00, evenimentul „Religie, spiritualitate, sănătate” susținut de pr. prof. dr. Ioan Chirilă și moderat de prof. dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române.

Cu această ocazie, grupul „Adoremus Dominum” al Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai”, va susține un program muzical, după cum se arată pe site-ul muzeul-etnografic.ro. Organizatorii proiectului, desfășurat în cadrul galei Medicină, Artă Cultură, sunt Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și Academia Română - Filiala Cluj-Napoca. Intrarea la eveniment este gratuită.