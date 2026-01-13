România în fotografii

Data: 20 Ianuarie 2026

În contextul zilelor Culturii Naționale și a Artei Fotografice, sărbătorite recent, Casa de Cultură a Studenților din București invită publicul la expoziția „România Fotogeografică”, un proiect care aduce în atenţie lucrări din galeria „Fotogeografica”, cu momente din lumea satului românesc și a naturii în anotimpul de iarnă.

Anual, tineri pasionați de fotografie, dar și profesioniști din domeniu, sunt atraşi de acest proiect, „Fotogeografica”, în cel mai important concurs național de fotografie care are ca tematică promovarea valorilor naturii, a culturii şi tradiţiilor româneşti de pe teritoriul României. Frumusețea peisajelor se împletește cu tradițiile din satul autentic, oferind un tablou complet al țării noastre.

Fotografia ca formă vizuală, expusă în cadrul „Fotogeografica”, are un rol informativ și cultural, prin etalarea valorilor identitare și a efectelor mediului natural. Aceasta transformă momente efemere în mărturii vizuale durabile, creând punți peste timp, prin imagini care stârnesc curiozitatea cunoașterii. Țara noastră are o natură spectaculoasă, o moștenire culturală și o biodiversitate remarcabile, dar toate acestea au nevoie de voci care să le facă vizibile. „Fotogeografica” este una dintre puținele platforme care caută să pună în valoare prin fotografie bogăția României.

Paul Bordaș, coordonatorul proiectului și concursului, consideră că „patrimoniul natural și cultural reprezintă o parte importantă din identitatea noastră și o moștenire ce obligă, iar expoziția dedicată României aduce în fața publicului o selecție a celor mai bune fotografii din ultimele ediții ale concursului. Sunt fotografii care ilustrează satul românesc din Maramureș, satul românesc din Apuseni, Banat și din Bucovina și chiar din Oltenia de sub munte, cu obiceiuri, dar și cu anumite tradiții și ocupații care încă nu au apus. Lumea satului în anotimpul de iarnă se ocupa și se preocupa cu anumite activități de tâmplărie, olărit, chiar și cusut - realizarea superbelor piese de port românești, dar și tot ce înseamnă gospodăria autentică românească”.

Expoziția de fotografie de la Casa de Cultură a Studenților va putea fi vizitată până în 24 februarie 2026. (A.D.)

