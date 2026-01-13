Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură România în fotografii

România în fotografii

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Cultură
Data: 20 Ianuarie 2026

În contextul zilelor Culturii Naționale și a Artei Fotografice, sărbătorite recent, Casa de Cultură a Studenților din București invită publicul la expoziția „România Fotogeografică”, un proiect care aduce în atenţie lucrări din galeria „Fotogeografica”, cu momente din lumea satului românesc și a naturii în anotimpul de iarnă.

Anual, tineri pasionați de fotografie, dar și profesioniști din domeniu, sunt atraşi de acest proiect, „Fotogeografica”, în cel mai important concurs național de fotografie care are ca tematică promovarea valorilor naturii, a culturii şi tradiţiilor româneşti de pe teritoriul României. Frumusețea peisajelor se împletește cu tradițiile din satul autentic, oferind un tablou complet al țării noastre. 

Fotografia ca formă vizuală, expusă în cadrul „Fotogeografica”, are un rol informativ și cultural, prin etalarea valorilor identitare și a efectelor mediului natural. Aceasta transformă momente efemere în mărturii vizuale durabile, creând punți peste timp, prin imagini care stârnesc curiozitatea cunoașterii. Țara noastră are o natură spectaculoasă, o moștenire culturală și o biodiversitate remarcabile, dar toate acestea au nevoie de voci care să le facă vizibile. „Fotogeografica” este una dintre puținele platforme care caută să pună în valoare prin fotografie bogăția României. 

Paul Bordaș, coordonatorul proiectului și concursului, consideră că „patrimoniul natural și cultural reprezintă o parte importantă din identitatea noastră și o moștenire ce obligă, iar expoziția dedicată României aduce în fața publicului o selecție a celor mai bune fotografii din ultimele ediții ale concursului. Sunt fotografii care ilustrează satul românesc din Maramureș, satul românesc din Apuseni, Banat și din Bucovina și chiar din Oltenia de sub munte, cu obiceiuri, dar și cu anumite tradiții și ocupații care încă nu au apus. Lumea satului în anotimpul de iarnă se ocupa și se preocupa cu anumite activități de tâmplărie, olărit, chiar și cusut - realizarea superbelor piese de port românești, dar și tot ce înseamnă gospodăria autentică românească”.

Expoziția de fotografie de la Casa de Cultură a Studenților va putea fi vizitată până în 24 februarie 2026. (A.D.)
 

Citeşte mai multe despre:   Fotogeografica  -   fotografie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Artiști de toate vârstele fac rai din ce au Cultură
    Artiști de toate vârstele fac rai din ce au

    Asociația Artiștilor Plastici din București prezintă, la Muzeul Național al Țăranului Român, expoziția „Fă rai din ce ai”, care aduce pe simeze aproximativ 45 de lucrări de pictură, sculptură, grafică

    20 Ian, 2026
  • Evocare istorică la Iași  Cultură
    Evocare istorică la Iași 

    Cercul Militar Iași organizează mâine, 21 ianuarie, Conferința Națională „Alexandru Ioan Cuza și Unirea Principatelor Române în corespondența Marilor Puteri”, un eveniment de înaltă ținută

    20 Ian, 2026
  • Ziua Unirii Principatelor la Muzeul Cotroceni Cultură
    Ziua Unirii Principatelor la Muzeul Cotroceni

    Cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național Cotroceni va oferi, în 24 ianuarie, intrare gratuită pentru copii și

    20 Ian, 2026
  • „Tronos” la Sala Dalles Cultură
    „Tronos” la Sala Dalles

    Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale va susține un concert la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, duminică, 25

    20 Ian, 2026
TOP 6 Cultură