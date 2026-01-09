Data: 13 Ianuarie 2026

Muzeul Hărților din Capitală prezintă expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți”, care ilustrează dinamica administrativă și evoluția societății românești pe parcursul a două secole. Fiecare document este o mărturie a modului în care cartografii au ales să „traducă” teritoriul pentru contemporanii lor.

Expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți” reunește o selecție de peste 30 de documente cartografice - piese din colecția muzeului și donații recente - care ilustrează spa­țiul românesc, începând cu secolul al XIX-lea. Conceptul curatorial prezintă un joc al perspectivelor și alternează continuu între macro și micro. Călătoria vizuală pornește de la hărți generale, la scară europeană, coboară la nivelul detaliat al jude­țe­lor și se oprește în intimitatea planurilor de oraș, a vedutelor urbane și chiar a planurilor de proprietate.

Ioana Zamfir, muzeograf şi ­curatorul expoziției, consideră că orice hartă este, în esență, un exer­cițiu de reducere a realității pentru a o putea reda și înțelege. Scara, nivelul de generalizare și simplificare, toate împreună se adaptează ­scopului urmărit de fiecare tip de reprezentare spațială în parte, de la o privire de ansamblu asupra unei națiuni până la particulari­tățile resurselor economice de pe o hartă de hotărnicie.

„Am folosit această metaforă din tehnologie, zoom in și zoom out, pentru că face trimitere la ideea de scară geografică și la variația de detaliu implicată în această variație de scară. Expoziția chiar începe cu astfel de hărți ale României, în format mare și ne arată cum variază acest teritoriu în contextul conflagrațiilor mondiale, de la Harta Principatelor până la Harta României Mari. Avem, de exemplu, Harta României Mari realizată la Institutul Cartografic Unirea din Brașov, înființat de Constantin Teodorescu, care a și fost general al armatei române în luptele de la Turtucaia, dar el a fost rezervă ulterior și a înființat acest institut cartografic, a cărui marcă o regăsim pe foarte multe hărți românești ulterior, a adăugat Ioana Zamfir.

Aveți ocazia să descoperiți România în hărți până în 21 februarie 2026, la Muzeul Hărților din strada Londra nr. 39, de miercuri până duminică, între orele 10:00-8:00. (A.D.)