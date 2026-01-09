Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură România în hărți

România în hărți

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Data: 13 Ianuarie 2026

Muzeul Hărților din Capitală prezintă expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți”, care ilustrează dinamica administrativă și evoluția societății românești pe parcursul a două secole. Fiecare document este o mărturie a modului în care cartografii au ales să „traducă” teritoriul pentru contemporanii lor.

Expoziția „Zoom in. Zoom out. România în hărți” reunește o selecție de peste 30 de documente cartografice - piese din colecția muzeului și donații recente - care ilustrează spa­țiul românesc, începând cu secolul al XIX-lea. Conceptul curatorial prezintă un joc al perspectivelor și alternează continuu între macro și micro. Călătoria vizuală pornește de la hărți generale, la scară europeană, coboară la nivelul detaliat al jude­țe­lor și se oprește în intimitatea planurilor de oraș, a vedutelor urbane și chiar a planurilor de proprietate.

Ioana Zamfir, muzeograf şi ­curatorul expoziției, consideră că orice hartă este, în esență, un exer­cițiu de reducere a realității pentru a o putea reda și înțelege. Scara, nivelul de generalizare și simplificare, toate împreună se adaptează ­scopului urmărit de fiecare tip de reprezentare spațială în parte, de la o privire de ansamblu asupra unei națiuni până la particulari­tățile resurselor economice de pe o hartă de hotărnicie. 

„Am folosit această metaforă din tehnologie, zoom in și zoom out, pentru că face trimitere la ideea de scară geografică și la variația de detaliu implicată în această variație de scară. Expoziția chiar începe cu astfel de hărți ale României, în format mare și ne arată cum variază acest teritoriu în contextul conflagrațiilor mondiale, de la Harta Principatelor până la Harta României Mari. Avem, de exemplu, Harta României Mari realizată la Institutul Cartografic Unirea din Brașov, înființat de Constantin Teodorescu, care a și fost general al armatei române în luptele de la Turtucaia, dar el a fost rezervă ulterior și a înființat acest institut cartografic, a cărui marcă o regăsim pe foarte multe hărți românești ulterior, a adăugat Ioana Zamfir. 

Aveți ocazia să descoperiți România în hărți până în 21 februarie 2026, la Muzeul Hărților din strada Londra nr. 39, de miercuri până duminică, între orele 10:00-8:00. (A.D.)

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Hărților  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Lirica eminesciană în lucrări de grafică Cultură
    Lirica eminesciană în lucrări de grafică

    Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă” Botoșani, expoziția de grafică intitulată „Ilustrații eminesciene”, organizată în cadrul manifestărilor dedicate

    13 Ian, 2026
  • Sărbătorește cultura la bibliotecă! Cultură
    Sărbătorește cultura la bibliotecă!

    Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, deschide anul 2026 cu un eveniment cultural dedicat copiilor și familiilor, în care literatura,

    13 Ian, 2026
  • Expoziţie Fotogeografica Cultură
    Expoziţie Fotogeografica

    Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti organizează de Ziua Culturii Naționale, 15 ianuarie 2026, vernisajul expoziției „România Fotogeografică”, cu lucrări din Fotogeografica, galeria care ilustrează

    13 Ian, 2026
  • Ziua Culturii la Operă  Cultură
    Ziua Culturii la Operă 

    Institutul Cultural Român (ICR) sărbătorește Ziua Culturii Naționale la Opera Națională Bu­cu­rești, joi, 15 ianuarie, printr-un eveniment care aduce împreună valori identitare ce duc cultura română mai

    13 Ian, 2026
TOP 6 Cultură