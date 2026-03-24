Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură România la Târgul Internaţional de Carte de la Bruxelles

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 24 Martie 2026

Ţara noastră va participa, prin Institutul Cultural Român (ICR) de la Bruxelles și Centrul Național al Cărții, la cea de-a 55-a ediție a Târgului Internațional de Carte din capitala Belgiei, organizat în perioada 26-29 martie 2026, la Centrul de expoziții Tour&Taxis, cu tematica „Défier le futur” („A înfrunta viitorul”), conform site-ului icr.ro. 

„A treia participare consecutivă a ICR cu un stand propriu oferă culturii scrise din România noi oportunități de vizibilitate. Pentru a celebra 20 de ani de promovare a literaturii prin programul ICR de finanțare a traducerilor Translation and Publication Support, prezența ICR la ediția 2026 a prestigiosului eveniment din capitala Belgiei se desfășoară sub sloganul «La littérature roumaine à travers le monde: lire aujourd’hui pour un meilleur demain» («Literatura română în lume: citim astăzi pentru o zi de mâine mai bună»)”, precizează sursa citată. 

Vizitatorii vor găsi peste 300 de volume, cărți și albume publicate de edituri din România, în limbile română, franceză și engleză, programul târgului fiind în zilele de 26, 28 şi 29, de la 10:00 la 19:00, iar în 27 martie, de la 10:00 la 21:00.

Târgul de Carte de la Bruxelles este unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Belgia și deține o relație privilegiată cu instituțiile Uniunii Europene, având o promovare vizibilă nu numai în presă, ci și în rândul funcționarilor europeni din toate statele membre UE. 

Citeşte mai multe despre:   Institutul Cultural Roman
