România la Târgul Internaţional de Carte de la Bruxelles

Ţara noastră va participa, prin Institutul Cultural Român (ICR) de la Bruxelles și Centrul Național al Cărții, la cea de-a 55-a ediție a Târgului Internațional de Carte din capitala Belgiei, organizat în perioada 26-29 martie 2026, la Centrul de expoziții Tour&Taxis, cu tematica „Défier le futur” („A înfrunta viitorul”), conform site-ului icr.ro.

„A treia participare consecutivă a ICR cu un stand propriu oferă culturii scrise din România noi oportunități de vizibilitate. Pentru a celebra 20 de ani de promovare a literaturii prin programul ICR de finanțare a traducerilor Translation and Publication Support, prezența ICR la ediția 2026 a prestigiosului eveniment din capitala Belgiei se desfășoară sub sloganul «La littérature roumaine à travers le monde: lire aujourd’hui pour un meilleur demain» («Literatura română în lume: citim astăzi pentru o zi de mâine mai bună»)”, precizează sursa citată.

Vizitatorii vor găsi peste 300 de volume, cărți și albume publicate de edituri din România, în limbile română, franceză și engleză, programul târgului fiind în zilele de 26, 28 şi 29, de la 10:00 la 19:00, iar în 27 martie, de la 10:00 la 21:00.

Târgul de Carte de la Bruxelles este unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Belgia și deține o relație privilegiată cu instituțiile Uniunii Europene, având o promovare vizibilă nu numai în presă, ci și în rândul funcționarilor europeni din toate statele membre UE.