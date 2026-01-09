Sărbătorește cultura la bibliotecă!

Data: 13 Ianuarie 2026

Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, Primăria Municipiului București, prin Biblioteca Metropolitană București, deschide anul 2026 cu un eveniment cultural dedicat copiilor și familiilor, în care literatura, muzica și creativitatea se întâlnesc într-o experiență unică, spectaculoasă și profund formativă. Acesta va avea loc joi, 15 ianuarie 2026, de la ora 17:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii Metropolitane București, din str. Tache Ionescu nr. 4, București.

Evenimentul are ca punct central lansarea cărții pentru copii „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, semnată de Radu Nagy, apărută la Editura For You, dar depășește formatul clasic al unei lansări, transformându-se într-un eveniment-spectacol, construit special pentru a marca Ziua Culturii Naționale.

„Ne-am dorit ca Ziua Culturii Naționale să fie marcată printr-un eveniment care pune în valoare dimensiunea educativă și expresivă a culturii, deoarece aceasta nu este doar un patrimoniu, ci o experiență vie, trăită și împărtășită prin emoție și dialog. Acest eveniment-spectacol este modul nostru de a deschide anul 2026 sub semnul culturii vii, al emoției și al creativității”, a declarat Ramona Mezei, manager Biblioteca Metropolitană București.

Printre momentele-cheie ale evenimentului se numără lansarea cărții „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, o poveste despre curaj, curiozitate și descoperire, care deschide copiilor porțile imaginației și ale lecturii. Întâlnirea dintre lumea fulgilor și lumea oamenilor devine o metaforă a începuturilor, a dorinței de a explora necunoscutul și de a-ți urma visul.

Radu Nagy, autorul cărții, care este și muzician, spune că „Arthur este un personaj care ne amintește cât de important este să rămânem curioși și deschiși. Prin această poveste, mi-am dorit să ofer copiilor un spațiu al descoperirii, în care imaginația, curajul și bucuria explorării să fie firești”.

În cadrul acestui eveniment va avea loc și un spectacol muzical live, la harpă și violoncel, un moment artistic deosebit, cu muzică interpretată de Radu Nagy (violoncel) și Miruna Nagy (harpă), care creează o atmosferă feerică și completează universul poveștii prin sunet și emoție.

Astfel structurat, evenimentul devine o experiență multisenzorială în care lectura este trăită, ascultată și recreată, iar Ziua Culturii Națio­nale este celebrată printr-o formă accesibilă și spectaculoasă pentru publicul tânăr, și nu numai.