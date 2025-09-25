Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Satul, „locul în care trecutul se întâlnește cu prezentul”

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 25 Septembrie 2025

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” (MNSDG) organizează, în perioada 27-28 septembrie 2025, o serie de manifestări dedicate Satului Românesc. Sărbătoarea va începe cu proiecţia filmului documentar „Povestea iilor descântate de Breaza”, realizat de elevii Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” din Breaza, iar a doua zi, duminică, va avea loc, în zona Dobrogea din muzeu, Târgul Pâinii, la care vor participa brutari. Pe parcursul celor două zile, vizitatorii vor putea achiziționa produse de artizanat, potrivit site-ului muzeului.

„Satul românesc este cheia înțelegerii noastre ca români în marele cor al națiunilor europene, locul în care trecutul se întâlnește cu prezentul pentru a pregăti viitorul. Satul vorbește despre istoria profundă a țării. El nu vorbește prin evenimente glorioase, nu reține date istorice de anvergură, eroii satelor sunt anonimi, cel mai adesea. Satul vorbește, însă, prin viața de zi cu zi a locuitorului, condiționat încă de fertilitatea pământului, de ploi și soare, de recoltele culese la finele anotimpurilor, care se scurg cu ritmicitate după ceasul cosmic al universului, nu după cel grăbit al omului modern”, spune conf. univ. dr. Paula Popoiu, director general al MNSDG, citată de sursa menționată.

Ziua Satului Românesc a fost instituită prin Legea nr. 44/2020 și se sărbătorește, anual, în ultima duminică a lunii septembrie. 

 

