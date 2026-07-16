Școală de vară dedicată patrimoniului cultural

La Domeniul Stârcea din Văleni, județul Neamț, va avea loc, în perioada 9-20 august, Școala de vară „Heritage Interpretation Lab Moldova”, dedicată educației, interpretării și conștientizării patrimoniului cultural din România. Evenimentul se adresează studen­ților, profesioniștilor, dar şi celor pasionați de cultură și patrimoniu.

Se vor desfăşura ateliere, în cadrul cărora vor fi realizate panouri mobile de frescă inspirate din florile atlaselor botanice, potrivit infor­ma­țiilor publicate pe pagina de Facebook a arhitectei Alexandra Mihailciuc, coordonatoare a atelierului de frescă, alături de pictorul muralist Andrei Mușat, artista Stella Carr, din Marea Britanie, și de arhitectul Andrei Tache. De asemenea, vor avea loc prelegeri, dezbateri pe teme de arhitectură și mese însoțite de lecturi din marea literatură universală, demonstrații de meșteșuguri tradiționale, sesiuni de pictură în aer liber, vizite tematice etc.

La finalul Şcolii de vară se va organiza o expoziție în care vor fi prezentate rezultatele activităților desfășurate în cadrul acesteia.