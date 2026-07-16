Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Școală de vară dedicată patrimoniului cultural

Școală de vară dedicată patrimoniului cultural

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 17 Iulie 2026

La Domeniul Stârcea din Văleni, județul Neamț, va avea loc, în perioada 9-20 august, Școala de vară „Heritage Interpretation Lab Moldova”, dedicată educației, interpretării și conștientizării patrimoniului cultural din România. Evenimentul se adresează studen­ților, profesioniștilor, dar şi celor pasionați de cultură și patrimoniu.

Se vor desfăşura ateliere, în cadrul cărora vor fi realizate panouri mobile de frescă inspirate din florile atlaselor botanice, potrivit infor­ma­țiilor publicate pe pagina de Facebook a arhitectei Alexandra Mihailciuc, coordonatoare a atelierului de frescă, alături de pictorul muralist Andrei Mușat, artista Stella Carr, din Marea Britanie, și de arhitectul Andrei Tache. De asemenea, vor avea loc prelegeri, dezbateri pe teme de arhitectură și mese însoțite de lecturi din marea literatură universală, demonstrații de meșteșuguri tradiționale, sesiuni de pictură în aer liber, vizite tematice etc. 

La finalul Şcolii de vară se va organiza o expoziție în care vor fi prezentate rezultatele activităților desfășurate în cadrul acesteia. 

vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură