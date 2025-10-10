Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Tradiții și obiceiuri românești în imagini

Tradiții și obiceiuri românești în imagini

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 10 Octombrie 2025

La Muzeul Etnografic al Tran­silvaniei din Cluj-Napoca vor avea loc mâine, 11 octombrie 2025, vernisajul și decernarea premiilor celei de-a 22-a ediții a expoziției-concurs „Fotografia - Document Etnografic”, în cadrul căreia fotografi din trei țări prezintă universul satului românesc în peste 170 de fotografii etnografice recente, iar alte imagini vor fi prezentate în format digital, prin proiecţie pe ecran, informează site-ul muzeul-etnografic.ro. Lucrările aparțin unor artiști fotografi din România, Polonia și Serbia, pasionați de satul tradi­țional, din interiorul granițelor țării și din zone istorice locuite de români, precum Banatul Sârbesc sau Basarabia. Fotografiile surprind o varietate de obiceiuri, meș­teșuguri și activități tradiționale, precum: tânjalele maramureșene, fărșangul, împănatul boului, sece­rișul, cărbunăritul, prepararea brânzei la stână și strânsul cartofilor. Expoziția-concurs este organizată de Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Asociația Art Image, şi poate fi vizitată până în 26 octombrie 2025.

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Etnografic al Transilvaniei  -   expozitie
