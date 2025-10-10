Zeci de evenimente literare, întâlniri cu scriitori și profesioniști din domeniul cărții, întâlniri ale scriitorilor cu liceenii și studenții, ateliere de storytelling, expoziții și lecturi publice vor avea
Tradiții și obiceiuri românești în imagini
La Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca vor avea loc mâine, 11 octombrie 2025, vernisajul și decernarea premiilor celei de-a 22-a ediții a expoziției-concurs „Fotografia - Document Etnografic”, în cadrul căreia fotografi din trei țări prezintă universul satului românesc în peste 170 de fotografii etnografice recente, iar alte imagini vor fi prezentate în format digital, prin proiecţie pe ecran, informează site-ul muzeul-etnografic.ro. Lucrările aparțin unor artiști fotografi din România, Polonia și Serbia, pasionați de satul tradițional, din interiorul granițelor țării și din zone istorice locuite de români, precum Banatul Sârbesc sau Basarabia. Fotografiile surprind o varietate de obiceiuri, meșteșuguri și activități tradiționale, precum: tânjalele maramureșene, fărșangul, împănatul boului, secerișul, cărbunăritul, prepararea brânzei la stână și strânsul cartofilor. Expoziția-concurs este organizată de Centrul de Cultură și Artă „Tradiții Clujene”, în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Asociația Art Image, şi poate fi vizitată până în 26 octombrie 2025.