Asociația Artiștilor Plastici din București prezintă, la Muzeul Național al Țăranului Român, expoziția „Fă rai din ce ai”, care aduce pe simeze aproximativ 45 de lucrări de pictură, sculptură, grafică
„Tronos” la Sala Dalles
Cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale va susține un concert la Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, duminică, 25 ianuarie, la ora 19:00.
Sub semnul credinței și al dragostei de neam, concertul aduce în prim-plan pe scena Sălii Dalles cântări care înalță sufletele. (A.D.)