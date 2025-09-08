Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Un nou proiect expozițional la Muzeul Național Cotroceni

Un nou proiect expozițional la Muzeul Național Cotroceni

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 08 Septembrie 2025

La Muzeul Național Cotroceni (MNC) a fost vernisat, recent, un nou proiect expozițional dedicat artei contemporane și artiștilor emergenți intitulat „Salonul Artelor Vizuale. New and Now”. Prima ediție, curatoriată de Ioana Spiridon, promovează arta ca reflexie a identității individuale, colective sau culturale, reflectând criza identitară din societate și susținând dialogul dintre formele de expresie artistică, arată infor­mațiile publicate pe pagina de Facebook a MNC.

În expoziție se regăsesc lucrări din ultimii 25 de ani, semnate de artiști contemporani, unele fiind expuse pentru prima dată publicului, altele aflate deja în importante colecții private. Printre pictorii care expun se află: Adrian Ghenie, Irina Dragomir, Roman Tolici, Ioana Băltan, Șerban Savu, Anca Vintilă Dragu, Alexandru Ranga etc.

Expoziția va fi deschisă pentru public până în data de 18 octombrie 2025 și va putea fi vizitată în cadrul turului expozițional sau în cadrul tururilor generale ghidate și neghidate ale muzeului. Catalogul dedicat proiectului expozi­țional este disponibil la magazinul de prezentare al MNC. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021/317.31.07 și 0725.518.381, precum și la adresa de e-mail vizitare@muzeulcotroceni.ro. 

 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul National Cotroceni  -   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
TOP 6 Cultură