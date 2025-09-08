Un nou proiect expozițional la Muzeul Național Cotroceni

La Muzeul Național Cotroceni (MNC) a fost vernisat, recent, un nou proiect expozițional dedicat artei contemporane și artiștilor emergenți intitulat „Salonul Artelor Vizuale. New and Now”. Prima ediție, curatoriată de Ioana Spiridon, promovează arta ca reflexie a identității individuale, colective sau culturale, reflectând criza identitară din societate și susținând dialogul dintre formele de expresie artistică, arată infor­mațiile publicate pe pagina de Facebook a MNC.

În expoziție se regăsesc lucrări din ultimii 25 de ani, semnate de artiști contemporani, unele fiind expuse pentru prima dată publicului, altele aflate deja în importante colecții private. Printre pictorii care expun se află: Adrian Ghenie, Irina Dragomir, Roman Tolici, Ioana Băltan, Șerban Savu, Anca Vintilă Dragu, Alexandru Ranga etc.

Expoziția va fi deschisă pentru public până în data de 18 octombrie 2025 și va putea fi vizitată în cadrul turului expozițional sau în cadrul tururilor generale ghidate și neghidate ale muzeului. Catalogul dedicat proiectului expozi­țional este disponibil la magazinul de prezentare al MNC. Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 021/317.31.07 și 0725.518.381, precum și la adresa de e-mail vizitare@muzeulcotroceni.ro.