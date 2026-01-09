Muzeul Județean Botoșani (MJB) găzduiește, în spațiul Galeriei „Colecția de Artă” Botoșani, expoziția de grafică intitulată „Ilustrații eminesciene”, organizată în cadrul manifestărilor dedicate
Ziua Culturii la Operă
Institutul Cultural Român (ICR) sărbătorește Ziua Culturii Naționale la Opera Națională București, joi, 15 ianuarie, printr-un eveniment care aduce împreună valori identitare ce duc cultura română mai departe, în lume. Vor evolua Orchestra Metropolitană București și cinci artiști români care s-au remarcat pe plan internaţional: tenorul Ștefan Pop, mezzosoprana Ramona Zaharia, pianista Raluca Știrbăț, naistul Damian Drăghici și violonistul Alexandru Tomescu, posesor al viorii Stradivarius Elder-Voicu. Evenimentul marchează, totodată, debutul ediției 2026 a programului „Calendarul Artelor”, prin care reprezentanțele ICR vor celebra, timp de o lună, Ziua Culturii Naționale în întreaga lume. (A.D.)