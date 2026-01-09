Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cultură 

Ziua Culturii la Operă 

Data: 13 Ianuarie 2026

Institutul Cultural Român (ICR) sărbătorește Ziua Culturii Naționale la Opera Națională Bu­cu­rești, joi, 15 ianuarie, printr-un eveniment care aduce împreună valori identitare ce duc cultura română mai departe, în lume. Vor evolua Orchestra Metropolitană București și cinci artiști români care s-au remarcat pe plan internaţional: tenorul Ștefan Pop, mezzosoprana Ramona Zaharia, pianista Raluca Știrbăț, naistul Damian Drăghici și violonistul Alexandru Tomescu, posesor al viorii Stradivarius Elder-Voicu. Evenimentul marchează, totodată, debutul ediției 2026 a programului „Calendarul Artelor”, prin care reprezentanțele ICR vor celebra, timp de o lună, Ziua Culturii Naționale în întreaga lume. (A.D.)

