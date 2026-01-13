Asociația Artiștilor Plastici din București prezintă, la Muzeul Național al Țăranului Român, expoziția „Fă rai din ce ai”, care aduce pe simeze aproximativ 45 de lucrări de pictură, sculptură, grafică
Ziua Unirii Principatelor la Muzeul Cotroceni
Cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, înfăptuită de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Muzeul Național Cotroceni va oferi, în 24 ianuarie, intrare gratuită pentru copii și adolescenți. Vizitatorii vor avea ocazia să admire Sabia de paradă a lui Cuza, dăruită de către principele Serbiei, Mihail Obrenovici, precum și alte obiecte de o mare valoare patrimonială, precum decorații, medalii, documente.
Nu este necesară programarea prealabilă, accesul fiind posibil în baza unui act de identitate în original. (A.D.)