Alege şcoala zi de zi pentru viitor!

În anul 2021, proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul omagial al pastorației românilor din afara României”, Patriarhia Română, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Fundația World Vision România, a demarat în luna aprilie o nouă serie a proiectelor „Alege şcoala!” De această dată este vorba despre un program-pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Proiectele au ca scop prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și menținerea în sistemul de educație a 810 copii expuși acestui risc, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.

Odată cu începerea noului an școlar, copiii din grupul-țintă vor beneficia săptămânal, până în luna decembrie a anului 2023, de activi­tăți de tip școală după școală, ateliere tematice, şcoala de duminică, programe de consiliere psihologică, școlară și vocațională, concursuri, excursii, precum și de o platformă de comunicare cu părinții. Această platformă are rolul de a facilita comunicarea între școală, părinții plecați din țară și copiii rămași acasă, pentru ca părinții să poată fi informați și să se implice în actul educațional. Totodată, 450 de pă­rinți rămași cu copiii acasă vor beneficia de sesiuni de educație parentală.

Activitățile creative și recreative au început deja în timpul verii în centrele educaționale din cadrul parohiilor în care se implementează proiectele. Centrele au fost dotate cu echipamente tehnice (ecran pentru proiecție, videoproiector, imprimantă, laptopuri) și cu o varietate de jocuri pentru activitățile extracurriculare, urmând ca în perioada următoare să primească și rechizite, materiale consumabile și auxiliare, necesare copiilor în procesul educaţional.

Părintele Constantin Naclad, managerul proiectelor „Alege şcoala!”, a declarat că „toți copiii înre­gis­trați în proiect vor fi susținuți și din punct de vedere material, pentru a-i stimula să participe la activi­tăți, să se integreze într-o co­mu­ni­tate care să îi ajute să se regăsească, să suplinească atât cât este posibil afecțiunea și atmosfera viciată din cauza lipsei unuia sau a ambilor părinți. Biserica în genere se identifică cu familia cea mare a fraților întru Hristos, iar copilul privat de familia întregită are șansa să retrăiască acest simțământ. Proiectele «Alege şcoala!» în general au pus accentul pe o motivațe interioară care este stimulată de comuniune și comunitate”.

Biserica Ortodoxă Română pune accentul pe educația copiilor, precum și pe dezvoltarea acestora din punct de vedere spiritual și emoţional. Lipsa unuia dintre părinți din tabloul familial lasă amprente semnificative în sfera emoțională și socială a copiilor, iar aceștia au nevoie de ajutor specializat din partea psihologilor și de sprijin duhovnicesc din partea preoților pentru a putea gestiona situația prin care trec și pentru a se putea integra într-o manieră firească în societate, fără a se simți margina­li­zați.

„Familia, matricea primordială a culturii omenești”

Părintele Florin Marica, coordonatorul proiectelor „Alege şcoala!” din partea Patriarhiei Române, este de părere că „familia reprezintă matricea primordială a culturii omenești. Cu toții ne formăm în această matrice și fiecare dintre noi rămâne de-a lungul întregii sale vieți un reprezentant spiritual al familiei sale, un simbol viu al duhu­lui acesteia. De aceea, un copil are nevoie de ambii părinți în egală măsură. Din cercetările efectuate în edițiile precedente ale proiectului «Alege şcoala!», am constatat că lipsa de acasă a unuia dintre pă­rinți pe o perioadă îndelungată de timp provoacă răni grave în sufletul unui copil, care îl conduc, fără echivoc, spre stări de anxietate, depresie, probleme sociale, comportament agresiv, abilități scăzute de cooperare, control emoțional și comportamental deficitar. Pornind de la aceste constatări, în cadrul proiectelor «Alege şcoala!», am dezvoltat o serie de activități centrate pe copil, dar cu o abordare integrată printr-o participare activă la nivelul întregii comunități locale. Printr-o paletă largă de activități atractive ne dorim să venim cât mai aproape de sufletele copiilor, să-i ascultăm, să încercăm să le înțelegem sufe­rința interioară, să le cultivăm încrederea și să suplinim, pe cât este posibil, lipsa de afectivitate părintească”.

Proiectele „Alege şcoala pentru viață!”, „Alege şcoala, consolidează familia!” și „Alege şcoala pentru viitor!” sunt cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 și se derulează în 13 comunități din județele Prahova, Vaslui, Iași, Boto­șani, Constanța și Galați.