Din toamnă, elevii îşi vor „evalua” profesorii

Data: 22 Apr, 2021

Ministerul Educaţiei (ME), prin vocea secretarului de stat Radu Szekely, a afirmat public că profesorii vor primi, la finalul fiecărui semestru, un feedback din partea elevilor, astfel încât pe baza acestuia să-şi îmbunătăţească modul de predare şi evaluare. Consiliul Naţional al Elevilor a înaintat anul trecut ministerului şi partenerilor sociali un draft al ­chestionarului de evaluare a profesorului, care va suferi unele modificări.

Reprezentanţi ai ME lucrează, în colaborare cu Consiliul Naţional al Elevilor (CNE), la o metodologie şi la un chestionar care să permită colectarea, în mod anonim, a opiniilor elevilor cu privire la procesul de predare-învăţare-evaluare. „Este vorba de un tip de feedback pe care orice beneficiar al unui serviciu îl poate da prestatorului pentru a ajuta la îmbunătățirea acelui serviciu: aici vorbim despre serviciul public de educație. Acest feedback se colectează și rezultatele se discută intern cu elevii, la nivel de clasă, și cu colegii și directorul, la nivel de școală, fără a fi public și fără a avea vreun impact asupra calificativelor sau salariilor profesorilor”, explică Radu Szekely pe pagina personală de Facebook, precizând că este o „activitate cu scop formativ, care să ajute profesorul să își calibreze activitățile la nevoile și așteptările elevilor, acolo unde acest lucru este posibil și în limita responsabilităților fiecărei părți implicate”. El a subliniat că vor fi mai multe tipuri de scale și întrebări deschise, iar ponderea răspunsurilor va fi calculată şi în funcţie de prezenţa elevului la ore.

Potrivit secretarului de stat, implementarea metodologiei va fi generalizată începând cu anul şcolar următor: „Având în vedere caracterul neobișnuit în care învățarea s-a desfășurat în acest an școlar, dar și pentru a testa validitatea itemilor și a procesului de colectare a feedbackului, în acest semestru ministerul va propune implementarea metodologiei doar în școlile care doresc aplicarea chestionarului”. Radu Szekely a mai spus că încă din 2016 s-a dorit evaluarea profesorilor de către elevi, aspect stipulat în Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4742.

CNE a înaintat anul trecut ME şi partenerilor sociali un draft al unui chestionar de evaluare a profesorului, care va avea unele modificări. „Întrebările de la care am pornit privesc siguranța elevilor la clasă, dacă ei consideră că profesorul este un model de urmat, care este atmosfera de la ore, dacă profesorul se încadrează cu materia la timp, dacă are abilități digitale. Nu am pornit cu obiectivul de a introduce sancțiuni pentru profesori, chestionarul este doar un instrument orientativ. Mai întâi să vedem cum funcționează și după aceea putem gândi metode de sancționare dacă sunt semnalate abateri grave de comportament, spre exemplu. Noi am propus să fie aplicat până la finalul acestui an școlar la nivel național, nu doar în școli-pilot. Chestionarul este în lucru acum, am mai simplificat din formulări și am adăugat câteva întrebări”, a afirmat Rareș Voicu, preşedintele CNE, citat de edupedu.ro. Aşa cum a fost el întocmit de CNE, ­chestionarul cuprinde patru părţi: la punctul 1 elevii sunt întrebaţi despre calitatea actului educaţional şi a evaluării, la punctul 2 despre relaţia profesor-elev/ elev-profesor şi atmosfera de la ora de curs, punctul 3 pune sub lupă conduita profesorului, iar punctul 4 este destinat eventualelor menţiuni. (O. N.)