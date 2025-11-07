„Evaluarea Națională în clasa a VIII-a este prea îngustă și prea punctuală”

Data: 07 Noiembrie 2025

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, a publicat modelele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2026 pe site-ul dedicat. Ministrul educației și cercetării, Daniel David, a precizat că examenul de final de clasa a VIII-a nu poate fi schimbat de la un an la altul, „dar este clar că va trebui să avem o astfel de discuție”.

Evaluarea Națională 2026 începe în 22 iunie, cu examenul scris la Limba și literatura română, iar potrivit calendarului, absolvenții de gimnaziu vor avea o zi liberă între probe. Elevii de clasa a VIII-a pot accesa deja primele modele de subiecte pe site-ul dedicat, iar declaraţia ministrului Daniel David îi linişteşte: „Nu vor fi schimbări de la un an la altul”. Aşadar, conţinuturile şi cerinţele, ca şi disciplinele la care va fi susţinut examenul, nu vor fi schimbate.

Totuşi, ministrul admite necesitatea modificării examenului naţional de Evaluare Naţională, care „este prea îngustă și prea punctuală”, dar „discuția trebuie așezată, trebuie gândită bine și trebuie să fie predictibilă”, după cum a afirmat David la prezentarea raportului pe care acesta îl postează săptămânal pe pagina oficială de Facebook a ministerului.

„Evaluarea Națională în clasa a VIII-a, așa cum o avem noi acum, nu există în structura Uniunii Europene, este prea îngustă și prea punctuală, dar și aici discuția trebuie așezată, trebuie gândită bine și trebuie să fie predictibilă. (...) Nu o pot schimba de la un an la altul sau la doi ani. Trebuie gândit procesul, astfel încât să fie predictibil, dar este clar că va trebui să avem o astfel de discuție”, a subliniat ministrul Daniel David.

Acesta a precizat că, aşa cum pentru celelalte evaluări din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a s-au operat anumite modificări, astfel încât să fie evaluate mai multe competenţe, în special cele care au aplicabilitate în viaţa reală, tot astfel vor fi purtate discuţiile şi în ceea ce priveşte evaluarea de la finalul clasei a VIII-a.

Profesorii sunt sceptici cu privire la schimbări, mai ales în contextul în care „avem o tradiție didactică şi niște profesori alături de care încercăm să ne formăm elevii”, după cum a subliniat Bogdan Rațiu, profesor Merito, autor de manuale și auxiliare școlare, într-un interviu acordat Radio România Iaşi. În schimb, cadrul didactic înaintează ideea organizării unei alte evaluări, suplimentare, care să îmbine mai multe conţinuturi de la mai multe discipline.

„O schimbare a examenului de română și de matematică, care există de zeci de ani, mi se pare hazardată, dar cred că e nevoie și de încă o evaluare care să îmbine mai multe conținuturi, mai multe discipline, mai multe competențe. Însă nu cred că, de pe o zi pe alta, se poate anula un examen ca matematica sau româna; e nevoie de timp și e nevoie ca noi să integrăm nevoia de a face o schimbare”, a subliniat cadrul didactic.

Pe de altă parte, fostul ministru al educaţiei, Mircea Miclea, a fost foarte tranşant în ceea ce priveşte evaluarea actuală, pe care o consideră „depăşită”. „În prezent, evaluările, inclusiv examenele naționale, notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale, iar școala ar trebui să îi învețe pe elevi moduri de a gândi ca un biolog, ca un chimist, ca un istoric, nu doar informații izolate”, a declarat profesorul Mircea Miclea în cadrul unei conferinţe pe care a susţinut-o luna trecută la Bistrița. (O.N.)