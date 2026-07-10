Grădiniţe estivale

Data: 10 Iulie 2026

Organizaţia Salvaţi Copiii România desfăşoară, în Bucureşti şi alte 14 judeţe, activităţi estivale pentru aproximativ 1.500 de copii afectaţi de sărăcie, copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate sau copii romi. Proiectul Grădiniţelor estivale se află la cea de‑a 29‑a ediţie, obiectivul principal fiind sprijinirea integrării copiilor în sistemul de învăţământ de masă.

Totodată, Şcoala mobilă va ajunge în comunităţile vulnerabile din Bucureşti, sectoarele 5 şi 6, şi Iaşi - zona Şes Bahlui, şi mediul rural din judeţ. Potrivit organizaţiei, România rămâne statul membru al Uniunii Europene cu cea mai mare pondere a copiilor care nu sunt cuprinși în educația preșcolară, 21,8%, participarea la educația preșcolară fiind puternic influențată de statutul socio‑economic al familiei. (O.N.)