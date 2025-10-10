Impactul inteligenţei artificiale asupra şcolii

Data: 10 Octombrie 2025

Prima ediţie a „Festivalului educaţiei”, organizată la Bistriţa de Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) şi Casa Corpului Didactic (CCD), s-a deschis cu o conferinţă susţinută de prof. univ. dr. Mircea Miclea pe tema relaţiei dintre şcoală şi inteligenţa artificială. În opinia fostului ministru al educaţiei, inteligenţa artificială va evolua constant şi „va face din fiecare dintre profesori un sistem hibrid, în sensul că o parte din sarcini va fi preluată de această tehnologie, precum întocmirea planurilor de lecţii, astfel că este important ca profesorii să înveţe să utilizeze acest instrument”, după cum a transmis Agerpres. Mircea Miclea a subliniat, totodată, că indiferent de evoluţia tehnologiei, şcoala trebuie să aibă în primul rând rolul de a furniza cunoştinţe care să îi ajute pe elevi să devină autonomi şi să gândească critic: „Sunt câteva lucruri pe care şcoala poate să le facă în continuare şi trebuie să le facă în continuare, indiferent de ce se întâmplă cu inteligenţa artificială. Primul lucru: în ciuda faptului că o să avem aceşti agenţi inteligenţi şi ne vor da toate soluţiile, şcoala trebuie să continue să fie un loc în care elevii dobândesc cunoştinţe. Cu cât ai mai multe cunoştinţe la purtător, în capul tău, cu atât eşti mai liber. Cred că ar trebui scris pe frontispiciul fiecărei şcoli: cu cât e mai multă cunoaştere, cu atât e mai multă libertate. Pentru că, dacă ai cunoaştere la purtător, poţi să fii mai autonom, poţi să gândeşti cu mintea ta proprie, poţi să compari”. Rolul şcolii este şi acela de a-i învăţa pe elevi cum să aplice cunoştinţele dobândite, cum să înveţe disciplina şi autodisciplina şi cum să utilizeze în mod eficient şi raţional instrumentele de inteligenţă artificială. (O.N.)