Incertitudine la Ministerul Educaţiei

Data: 16 Ianuarie 2026

Primul-ministru Ilie Bolojan şi-a asumat interimatul la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în timp ce sindicatele anunţă că ar putea declanşa greva generală, dacă se va decide aplicarea altor măsuri de austeritate care să afecteze sistemul de învăţământ. La puţin timp după ce s-a anunţat oficial interimatul premierului Bolojan, reprezentanţii studenţilor au solicitat şi ei o întrevedere pentru a-i transmite demnitarului „priorităţile din educaţie”.

Bugetul pe anul 2026 va fi adoptat abia în luna februarie, iar la Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu există deocamdată un ministru cu atribuţii depline care să participe la aceste negocieri. Chiar dacă primul-ministru Ilie Bolojan a preluat interimatul, acesta a precizat că va face o numire cât mai rapidă, tocmai pentru ca viitorul ministru să-şi asume un buget.

„Convingerea mea este că vom găsi o propunere bună, în aşa fel încât un om care are o autoritate să preia acest portofoliu. Numirea va fi făcută până la finalul lunii ianuarie, pentru a participa la negocierile pentru noul buget”, a spus premierul într-un interviu pentru TVR.

Ieri, la sediul Guvernului, a avut loc o primă şedinţă de lucru „pentru analiza situației bugetare”, la care au participat reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Culturii și Ministerului Educației și Cercetării.

Între timp, sindicatele din învăţământul preuniversitar şi reprezentanţii studenţilor acuză autorităţile că neglijează, din nou, sistemul educaţional şi nu acordă atenţia cuvenită unui domeniu important pentru societate. În acest context, Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, a spus că nu exclude declanşarea grevei generale în preuniversitar, profesorii fiind deja ches­tionaţi cu privire la perioada când ar putea avea loc: în luna martie, când sunt programate simulările examenelor naţionale, sau în luna iunie, înainte de încheierea mediilor.

„Greva generală se poate declanşa în funcţie de măsurile pe care le va lua Guvernul în perioada următoare. Dacă vor continua măsuri de austeritate, care să afecteze învăţământul preuniversitar, dacă nu se va reveni asupra măsurilor care au fost asumate de guvernare anul trecut, categoric ne putem îndrepta către această formă de protest”, a declarat sindicalistul Marius Nistor, potrivit aceleiaşi surse.

Chiar dacă Guvernul a anunţat tăieri de 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare, Bolojan spune că educaţia nu va mai fi afectată de măsuri de austeritate suplimentare celor care s-au luat anul trecut.

„În domeniul Educației, acolo unde s-a făcut deja acest efort, nu se mai justifică să mai faci încă o reducere”, a dat asigurări premierul.

În acelaşi timp, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că Guvernul infirmă „categoric” scenariul vehiculat în spaţiul public, potrivit căruia Executivul ar urma să adopte anumite măsuri în învăţământul superior, precum reducerea locurilor bugetate pentru studenți sau comasarea unor universități. (O.N.)