Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Incertitudine la Ministerul Educaţiei

Incertitudine la Ministerul Educaţiei

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 16 Ianuarie 2026

Primul-ministru Ilie Bolojan şi-a asumat interimatul la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în timp ce sindicatele anunţă că ar putea declanşa greva generală, dacă se va decide aplicarea altor măsuri de austeritate care să afecteze sistemul de învăţământ. La puţin timp după ce s-a anunţat oficial interimatul premierului Bolojan, reprezentanţii studenţilor au solicitat şi ei o întrevedere pentru a-i transmite demnitarului „priorităţile din educaţie”.

Bugetul pe anul 2026 va fi adoptat abia în luna februarie, iar la Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu există deocamdată un ministru cu atribuţii depline care să participe la aceste negocieri. Chiar dacă primul-ministru Ilie Bolojan a preluat interimatul, acesta a precizat că va face o numire cât mai rapidă, tocmai pentru ca viitorul ministru să-şi asume un buget. 

„Convingerea mea este că vom găsi o propunere bună, în aşa fel încât un om care are o autoritate să preia acest portofoliu. Numirea va fi făcută până la finalul lunii ianuarie, pentru a participa la negocierile pentru noul buget”, a spus premierul într-un interviu pentru TVR.

Ieri, la sediul Guvernului, a avut loc o primă şedinţă de lucru „pentru analiza situației bugetare”, la care au participat reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Culturii și Ministerului Educației și Cercetării. 

Între timp, sindicatele din învăţământul preuniversitar şi reprezentanţii studenţilor acuză autorităţile că neglijează, din nou, sistemul educaţional şi nu acordă atenţia cuvenită unui domeniu important pentru societate. În acest context, Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, a spus că nu exclude declanşarea grevei generale în preuniversitar, profesorii fiind deja ches­tionaţi cu privire la perioada când ar putea avea loc: în luna martie, când sunt programate simulările examenelor naţionale, sau în luna iunie, înainte de încheierea mediilor. 

„Greva generală se poate declanşa în funcţie de măsurile pe care le va lua Guvernul în perioada următoare. Dacă vor continua măsuri de austeritate, care să afecteze învăţământul preuniversitar, dacă nu se va reveni asupra măsurilor care au fost asumate de guvernare anul trecut, categoric ne putem îndrepta către această formă de protest”, a declarat sindicalistul Marius Nistor, potrivit aceleiaşi surse.

Chiar dacă Guvernul a anunţat tăieri de 10% din cheltuielile de personal prin concedieri, reduceri de sporuri sau reorganizare, Bolojan spune că educaţia nu va mai fi afectată de măsuri de austeritate suplimentare celor care s-au luat anul trecut. 

„În domeniul Educației, acolo unde s-a făcut deja acest efort, nu se mai justifică să mai faci încă o reducere”, a dat asigurări premierul.

În acelaşi timp, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis că Guvernul infirmă „categoric” scenariul vehiculat în spaţiul public, potrivit căruia Executivul ar urma să adopte anumite măsuri în învăţământul superior, precum reducerea locurilor bugetate pentru studenți sau comasarea unor universități. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Ministerul Educaţiei şi Cercetării
vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Pregătirea educaţiei pentru era AI Educaţie
    Pregătirea educaţiei pentru era AI

    Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, a trasat câteva concluzii pe baza raportului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) realizat pe componenta

    16 Ian, 2026
  • Sprijin pentru liceul românesc din Cernăuţi Educaţie
    Sprijin pentru liceul românesc din Cernăuţi

    Cantina singurului liceu cu predare în limba română din oraşul Cernăuţi, Liceul „Alexandru cel Bun”, unde învaţă 424 de elevi, a fost modernizată cu o finanţare în valoare de 550.000 de lei, asigurată de

    16 Ian, 2026
  • Taxe de şcolarizare mai mari la UBB Educaţie
    Taxe de şcolarizare mai mari la UBB

    Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) a anunţat noile taxe de admitere, școlarizare și finalizare a studiilor, aplicate stu­denților care vor fi admiși în anul I de studii, ȋn această toamnă.

    16 Ian, 2026
TOP 6 Educaţie