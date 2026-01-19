Pe parcursul lunii ianuarie, în unitățile de învățământ din municipiul Bucureşti sunt prezentate elevilor „personalităţi româneşti care au marcat universul spiritual și civilizația universală, creații
Intrare liberă la muzee pentru elevii gălăţeni
Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi va derula şi în acest an proiectul educaţional „Muzeele prin ochii copiilor”, adresat elevilor din mediul rural, dar şi celor din oraşele Tecuci, Bereşti şi Târgu Bujor, precum şi elevilor din unităţile şcolare speciale din municipiile Galaţi şi Tecuci, grupul ţintă estimat fiind de peste 2.400 de elevi, după cum a transmis CJ Galaţi, citat de Agerpres. În circuitul de vizitare vor fi incluse: Muzeul de Artă Vizuală, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” (Lapidarium şi Casa „Cuza”), Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” - Grădina Botanică şi Parcul Zoo, Muzeul Satului „Petru Caraman” şi Muzeul Zonei Pescăreşti din Pădurea Gârboavele. (O.N.)