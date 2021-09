Lecţiile hibride, o soluţie eficientă pentru online

Data: 09 Sep, 2021

Învăţământul online „de criză” a readus în discuţie importanţa construirii unor conţinuturi adaptate la tehnologie pentru o învăţare eficientă. Profesorul universitar Mircea Miclea, psiholog și fost ministru al educației, a detaliat, la un seminar al Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Română (APLLR), metodele prin care profesorii ar putea elabora lecţii atractive atât în învăţământul online, cât şi în cel clasic.

Instrumentele şi lecţiile hibride s-ar plia foarte bine mai ales pe generaţiile actuale, având în vedere că „elevii au o minte hibridă”. „În anul care a trecut, predarea online, învățarea online au fost asociate cu streaming-ul, adică exact în timp ce tu predai, elevul este în partea cealaltă și recepționează performanța ta în momentul respectiv.

Învățarea online este mai mult decât așa ceva și probabil că acesta este următorul pas la care noi trebuie să trecem”, a spus Mircea Miclea la evenimentul APLLR, citat de edupedu.ro.

Fostul ministru al educaţiei a detaliat şi modul în care vede construirea unui conţinut eficient: „Să avem înregistrate diverse bucăți din lecția pe care noi o predăm la un moment dat și apoi să combinăm oferirea acelor înregistrări, care au avut loc altădată, când poate am fost mai inspirați, când am dat un exemplu mai bun, cu comentariile noastre în momentul în care prezentăm această lecție. Altfel spus, trebuie să începem să trecem de la streaming - oferirea de performanță într-un moment dat - la a oferi o construcție în care noi, pe baza a ceea ce am făcut deja sau a ceea ce vom face de-acum încolo, pregătind înregistrările acestea, pot fi combinate cu performanța noastră. Este ca și cum am oferi în același timp cogniție și o metacogniție”.

În opinia acestuia, asociațiile de profesori ar putea dezvolta un sistem de validare a unor astfel de resurse provenite de la profesorii-membri, iar ulterior resursele să aducă un plus de conţinut pentru fiecare cadru didactic. (O. N.)