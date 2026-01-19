Luna culturii naţionale

Data: 23 Ianuarie 2026

Pe parcursul lunii ianuarie, în unitățile de învățământ din municipiul Bucureşti sunt prezentate elevilor „personalităţi româneşti care au marcat universul spiritual și civilizația universală, creații literare, artistice și știin­țifice reprezentative”, precum și „proiecte interdisciplinare, expo­ziții, dezbateri, recitaluri, concursuri și alte forme de expresie culturală”. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, luna ­ianuarie este „Luna Culturii Națio­nale”, deoarece educaţia „se constru­iește zi de zi, prin cunoaș­tere, continuitate și implicare”. Elevii şi profesorii sunt invitaţi să folosească în continuare gratuit resursele de pe site-ul afostodata.ro, unde regăsim şi colecţia „Români de poveste”, din galeria acestora făcând parte poetul Mihai Eminescu şi domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Poveştile din galeria „Români de poveste” sunt prezentate şi în limba semnelor române, având astfel acces şi elevii şi persoanele care fac parte din comunitatea surdă. (O.N.)