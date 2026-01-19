Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Luna culturii naţionale

Luna culturii naţionale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 23 Ianuarie 2026

Pe parcursul lunii ianuarie, în unitățile de învățământ din municipiul Bucureşti sunt prezentate elevilor „personalităţi româneşti care au marcat universul spiritual și civilizația universală, creații literare, artistice și știin­țifice reprezentative”, precum și „proiecte interdisciplinare, expo­ziții, dezbateri, recitaluri, concursuri și alte forme de expresie culturală”. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, luna ­ianuarie este „Luna Culturii Națio­nale”, deoarece educaţia „se constru­iește zi de zi, prin cunoaș­tere, continuitate și implicare”. Elevii şi profesorii sunt invitaţi să folosească în continuare gratuit resursele de pe site-ul afostodata.ro, unde regăsim şi colecţia „Români de poveste”, din galeria acestora făcând parte poetul Mihai Eminescu şi domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Poveştile din galeria „Români de poveste” sunt prezentate şi în limba semnelor române, având astfel acces şi elevii şi persoanele care fac parte din comunitatea surdă. (O.N.)

