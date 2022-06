În amplul proces de înnoire a manualelor școlare, început în urmă cu câțiva ani, se înscriu și acţiunile desfășurate anul acesta pentru elaborarea, avizarea, aprobarea și achiziția de manuale școlare noi la disciplina Religie - cultul ortodox, clasa a V-a. Realizate în conformitate cu Programa școlară în vigoare, acestea urmăresc să contribuie la creșterea calității educației religioase în școlile românești şi, totodată, să lase urme frumoase în conștiința celor care le vor utiliza.

La sesiunea organizată în acest an de Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare la Religie - cultul ortodox, clasa a V-a, în vederea acor­dării avizului cultului, au participat cinci edituri. Acestea au propus proiecte de manuale bine realizate, la care au lucrat colective de autori cu o bogată experiență didactică, atât în mediul preuniversitar, cât și în cel universitar, din mai multe zone ale ţării.

Materialele didactice au fost analizate și evaluate de către mem­brii Comisiei Patriarhiei Române pentru Curriculumul Disciplinei Şcolare Religie, care au sprijinit colectivele de autori și editurile prin formularea unor obser­vații și recomandări, cu scopul creșterii calității proiectelor de manuale. Versiunile finale, îmbu­nătățite, ale proiectelor au primit avizul Patriarhiei Române, întrunind condițiile necesare participării la procedura de licitație publică organizată de Ministerul Edu­ca­ției. Astfel, în urma finalizării etapelor din cadrul licitației, au fost declarate câștigătoare patru manuale școlare de Religie - cultul ortodox, clasa a V-a: Editura CD Press (autori: conf. univ. dr. Vasile Timiş; prof. Ionica-Viorica Popa; prof. Florian Popa; prof. Gabriela Antoaneta Marinescu; prof. Simona Căprescu şi prof. Ioniţa Timiş); Editura Corint Logistic (autori: prof. dr. Cristina Benga; prof. Aurora Ciachir; prof. Niculina Filat; prof. Mihaela Ghiţiu şi prof. Ioana Niculae); Editura Akademos Art (autori: prof. Cristian Alexa; prof. Mirela Şova; prof. Sorina-Mihaela Ciucă şi prof. dr. Dragoş-Ioan Ioniţă); Editura Litera (autori: pr. prof. Florin Negruţiu; prof. Mihaela-Maria Guicin; prof. Ioana Corujan; prof. Luminiţa Prahanca; prof. Claudia Krenek şi prof. Claudia-Viorica Boha).

Gânduri ale colectivelor de autori

Colectivul de autori ai manualului publicat la Editura CD Press transmit că „apariția acestui manual de religie pentru clasa a V-a îmbogățește paleta de ofertă didactică, aducând un suflu nou în dinamica procesului educațional, datorită atuurilor pe care le are. Lecțiile sunt concepute în așa fel încât pot fi parcurse integral în timpul unei ore de curs. Manualul are un design unic, modern, vesel și atractiv și este în actualitate cu tendințele didacticii moderne. Având ca obiectiv formarea unui caracter puternic și modelarea personalității elevului, bazate pe valorile creștine, atât de importante într-o societate civilizată, acesta oferă profesorului și elevului informații complexe, dar, în același timp, accesibile, cu un mesaj clar, ușor de receptat. Proiectele propuse de autori sunt de actualitate, ușor de realizat, încurajând elevul să coopereze, să empatizeze și să consolideze compe­tențele propuse în programa șco­lară. Varianta digitală are un concept inovativ și atractiv, divers în aplicații, fiind bine structurat didactic. De asemenea, conținutul video este foarte bine gândit și aranjat pe parcursul lecțiilor, oferind profesorilor posibilitatea de a antrena elevii la discuții ce vizează însușirea anumitor comportamente frumoase, pornind de la exemplele personalităților biblice. Materialul video este îmbogățit cu mărturiile unor personalități din lumea culturală și științifică contemporană. Autorii, având o boga­tă experiență didactică, și-au îngemănat ideile și au dat naștere acestui manual, pe care-l dorim să fie motivant atât pentru elevi, cât și pentru profesori”.

Autoarele manualului realizat la Editura Corint Logistic afirmă că, „în elaborarea materialului didactic, echipa a păstrat maniera originală și inovativă de abordare a tematicii Dumnezeu Tatăl - Părintele omenirii. Prin respectarea programei școlare au fost propuse activități prin care elevii sunt ajutați să-și contureze personalitatea, să contribuie la cunoașterea propriei religii, la deprinderea unor comportamente creștine adec­vate în familie și societate și la învățarea de a trăi în armonie cu cei din jur. Temele Vechiului Testament ale fiecărei lecții sunt prezentate într-o manieră adaptată nivelului de dezvoltare psiho-cognitivă a elevilor de clasa a V-a. Rubricile manualului încântă profesorul și elevul prin abordarea interdisciplinară și transmit prin conținutul lor mesajul că răspunsurile la frământările noastre pot fi descoperite în Sfânta Scriptură, în viața Bisericii și în scrierile Sfinților Părinți. Elevii sunt conduşi, astfel, în timp și învață să înțeleagă rolul pe care îl joacă strămoșii pentru viața creștină, folosind cu multă delicatețe atât limbajul teologic academic, cât și metodele pedagogice care cultivă sensibilitatea și dragostea pentru învățătură. Activitățile practice precum și exercițiile diverse și atractive sunt completate de o grafică de excepție ce îi dezvoltă elevului gustul pentru frumos și îi încântă sufletul. Armonia vizuală a reprezentărilor iconografice și a imaginilor, climatul de familiaritate, dragoste și căldură afectivă oferă un nivel de implicare activ- participativă sporit și face ca acest manual să fie unul atractiv, stimulativ și creativ, într-o abordare interdisciplinară”.

Echipa de autori ai manualului de religie realizat la Editura Akademos Art spune că „manualul pentru clasa a V-a de Religie - cul­tul ortodox al Editurii Akademos Art continuă seria manualelor câștigătoare la licitația Ministerului Educației, cu o echipă de autori recunoscuți la nivel națio­nal. Referenții manualului au remarcat că abordarea pedagogică ce fundamentează acest manual este una modernă, centrată pe elev, iar metodele folosite corespund conceptelor pedagogice. Elevul este solicitat să susțină acti­vități diverse, fiind îndrumat să exploreze, apoi să folosească infor­mația găsită. Manualul ține cont de interesele elevilor, abordând teme ce îi sprijină, îi motivează și-i antrenează în procesul de învățare. Limbajul utilizat este accesibil, fiind urmărite par­ticularitățile de vârstă ale elevilor. Sarcinile de învățare sunt clare, variate și dinamice, iar din punctul de vedere al organizării și prezentării conținuturilor, în­vă­­țarea se face prin modelare, analogie și cercetare structurală. Este vorba despre un manual nou, adaptat cerințelor programei școlare în vigoare și nivelului de vârstă și de înțelegere al elevilor. De altfel, am avut și în anul 2017 un manual câștigător pentru clasa a V-a, iar acum păstrăm tradiția și calitatea cu care i-am obișnuit pe colegii noștri, profesorii de religie, și pe elevi. Sperăm să le fie de un real folos în actul didactic și în sporul lor duhovnicesc”.

Potrivit autorilor manualului de Religie - cultul ortodox, pentru clasa a V-a, de la Editura Litera, acesta „este conceput conform Programei școlare în vigoare și principiilor didactice și catehetice; respectă particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor. Este structurat în patru unități tematice și prezintă conținuturi integrate, care evidențiază caracterul practic, aplicativ, al cunoștințelor transmise și urmărește atingerea competențelor specifice disciplinei Religie. Conținuturile sunt prezentate atractiv și valorifică expe­riențe de viață și trăirile personale ale elevilor. Învățarea prin descoperire, jocurile didactice, utilizarea frecventă a metodelor și tehnicilor moderne, activ-participative, exer­cițiile interactive, grafica utilizată vor contribui la sporirea atracti­vității și la dinamizarea orelor de religie. Evaluările propuse stabilesc punctaje și bareme de corectare flexibile, lăsând la latitudinea fiecărui profesor modalitatea de abordare. Prin numeroasele elemente inovative prezentate, avem convingerea că acest manual răspunde nevoilor elevilor și profesorilor, aducând un plus de valoare la formarea religios-morală și conturarea profilului absolventului de învățământ gimnazial. Manualul cuprinde: 4 unități de învățare; 4 recapitulări intermediare; 4 evaluări intermediare; 1 recapitulare finală; 1 evaluare finală; 23 idei de proiecte și portofoliu; 14 acti­vități de lucru în echipă; 8 acti­vi­tăți de lucru în pereche; 21 activi­tăți practice; 58 activități multimedia de învățare de tip static; 21 activități multimedia de învățare de tip video; 15 activități multimedia de învățare de tip interactive; numeroase aplicații, exerciții și jocuri”.

Cele patru manuale școlare au fost aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 4.065/16.06.2022, fiind publicate pe platforma www.manuale.edu.ro, în ambele variante - tipărită (PDF) și digitală interactivă.

În perioada următoare, toate unitățile de învățământ vor fi invitate să opteze, în consultare cu profesorii de religie, pentru unul dintre cele patru manuale școlare noi, avizate de Patriarhia Română și aprobate de Ministerul Educației, iar mai apoi acestea se vor tipări și se vor distribui în școli, pentru a putea fi utilizate la clasă, din toamna acestui an.