Modificări în structura anului şcolar viitor

Data: 18 Feb, 2021

Ministerul Educaţiei a făcut mai multe schimbări în structura anului şcolar 2021-2022, astfel că acesta va începe în 13 septembrie, dispare o vacanţă, iar activităţile din cadrul proiectului „Şcoala altfel” se vor derula în perioada 8-14 aprilie, când vor avea loc şi fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare. Un raport al Agenției Executive pentru Edu­cație a Comisiei Europene arată că România este una dintre cele trei țări cu cele mai puține zile de școală, 165, din Europa.

Cursurile anului şcolar 2021-2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021, şi se structurează pe două semestre, timp de 34 de săptămâni, potrivit Ordinului semnat de Sorin Cîmpeanu, ministrul educaţiei, şi publicat în Monitorul Oficial marţi, 16 februarie 2021. Semestrul I va avea 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 - 22 decembrie 2021, iar semestrul al II-lea, 20 de săptămâni, în intervalul 10 ianuarie 2022 - 10 iunie 2022. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, programul „Școala altfel” se va desfăşura în perioada 8-14 aprilie, „interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare”.

Potrivit aceleiaşi surse, vacan­țele elevilor sunt programate astfel: 25-31 octombrie 2021, vacanţa pentru învățământ preșcolar și primar; 23 decembrie 2021 - 9 ianuarie 2022, vacanța de iarnă; 15 aprilie 2022 - 1 mai 2022, vacanța de primăvară. Elevii vor intra în vacanţa de vară în data de 11 iunie 2022. „Prin excepție, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022. Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învă­țământul liceal - filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri”, se precizează în ordinul ministrului educaţiei.

Deşi Ministerul Educaţiei precizează în comunicat că, în stabilirea structurii anului școlar, s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor (CNE), reprezentanţii acestuia susţin că ministerul „a aprobat structura anului şcolar 2021-2022 fără a supune dezbaterii publice un astfel de proiect şi fără a ţine cont, în esenţă, de opiniile reprezentanţilor societăţii civile”. CNE consideră că „este absolut necesar” ca anul şcolar să înceapă în prima zi de luni din septembrie 2021, astfel încât cursurile, sesiunile practice din învăţământul tehnic, profesional şi vocaţional, dar şi examenele naţionale să se desfăşoare în condiţii optime. Tot reprezentanţii CNE susţin decizia ca „semestrul I să se încheie înainte de începerea vacanţei de iarnă” şi atrag atenţia asupra „dezechilibrului” din­tre semestre.

România este una dintre cele trei țări cu cele mai puține zile de școală din Europa, 165, celelalte două fiind Malta și Albania, potrivit portalului edupedu.ro, care citează raportul ,,The organisation of school time in Europe”, realizat de Agenția Executivă pentru Educație a Comisiei Europene (EACEA/Eurydice).

Ana­liza, făcută pe anul școlar în curs, arată că elevii din Danemarca și Italia merg la şcoală 200 de zile, iar jumătate din țările/regiunile europene au între 170-180 de zile de cursuri. Şi în alte 17 țări/regiuni, zilele de școală variază între 181-190.

Totodată, la nivelul Uniunii Europene, 13 țări/regiuni încep anul școlar încă din luna august, iar în alte 13 țări/regiuni, elevii se întorc la școală în 1 septembrie. (O. N.)