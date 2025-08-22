Olimpiada meşteşugurilor artistice tradiţionale

Data: 22 August 2025

Ieri a început la Sibiu o nouă ediţie a Olimpiadei „Meşteşuguri artistice tradiţionale” - faza naţională, în concurs fiind reprezentate nu mai puţin de 30 de meşteşuguri. Timp de patru zile, cei 244 de participanţi din România, Republica Moldova şi Bulgaria îşi vor etala priceperea la Muzeul ASTRA din Sibiu, organizator al competiţiei alături de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu.

„Printre surprizele olimpiadei menționăm workshopuri demon­strative și interactive gratuite, de fierărie, mozaic, confecționat măști, țesut la gherghef, țesut în noduri, broderie pe piele și modelat ceramică organizate, gratuit, în zilele de sâmbătă și duminică, special pentru noi toți, cei mari și cei mici. Pe lângă workshopuri vom avea parte de momente folclorice și expoziții”, a declarat Elena Găvan, muzeograf Muzeul ASTRA. Atelierele se desfăşoară în Muzeul în aer liber, iar festivitatea de premiere şi închidere a competiţiei se va desfăşura în după-amiaza zilei de duminică, 24 august. (O.N.)