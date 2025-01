Participare la educaţia timpurie

Data: 31 Ianuarie 2025

România se află printre țările europene cu cele mai scăzute rate de participare la învățământul preșcolar, atât la nivel de creșă, cât şi de grădiniță, potrivit unui raport al Comisiei Europene, citat de TVR. La nivelul Uniunii Europene, 37,5% dintre copiii cu vârste de până la 3 ani participă la educație timpurie, în timp ce în România doar 12,3%. Procentul scăzut se explică prin numărul mic de creşe, în 2021 erau 350 de creşe în marile oraşe, şi prin durata concediului de creștere a copilului, de până la 2 ani, în funcţie de opţiunea părintelui.

De asemenea, părinții întârzie momentul de mers la grădiniță, considerând că cei mici nu sunt încă pregătiţi, astfel că rata de înscriere a scăzut de la 84,1% în 2013, la 74,8% în 2022, în timp ce în majoritatea țărilor europene participarea a crescut constant până la nivelul de 93% pentru copiii cu vârste între 3 și 6 ani. În plus, în România, copiii petrec doar 23 de ore pe săptămână la grădiniță, sub pragul recomandat de 25 de ore și mult sub media europeană de 30,6 ore. (O. N.)