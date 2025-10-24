Peste 6.000 de specialişti la congresul UMF

Data: 24 Octombrie 2025

A 13-a ediţie a Congresului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a debutat ieri, la Palatul Parlamentului, unde sunt aşteptaţi să participe peste 6.000 de medici, farmacişti, rezidenţi, doctoranzi, studenţi şi cercetători ştiinţifici din ţară şi din străinătate. „Pentru cei care nu vor putea participa fizic la manifestarea ştiinţifică, înregistrările sesiunilor vor fi disponibile timp de două săptămâni de la închiderea evenimentului pe platforma congresumf.ro, ca formă de educaţie medicală continuă”, au transmis organizatorii. Potrivit prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universităţii „Carol Davila”, ediţia din acest an se desfăşoară „sub semnul progresului, al inovaţiei şi al responsabilităţii profesionale, într-un context global în continuă schimbare”. (O.N.)