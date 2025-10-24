Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Peste 6.000 de specialişti la congresul UMF

Data: 24 Octombrie 2025
Data: 24 Octombrie 2025

A 13-a ediţie a Congresului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a debutat ieri, la Palatul Parlamentului, unde sunt aşteptaţi să participe peste 6.000 de medici, farmacişti, rezidenţi, doctoranzi, studenţi şi cercetători ştiinţifici din ţară şi din străinătate. „Pentru cei care nu vor putea participa fizic la manifestarea ştiinţifică, înregistrările sesiunilor vor fi disponibile timp de două săptămâni de la închiderea evenimentului pe platforma congresumf.ro, ca formă de educaţie medicală continuă”, au transmis organizatorii. Potrivit prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul Universităţii „Carol Davila”, ediţia din acest an se desfăşoară „sub semnul progresului, al inovaţiei şi al responsabilităţii profesionale, într-un context global în continuă schimbare”. (O.N.)

