Primul an școlar împărțit în module, fără teze și medii semestriale

Data: 02 Sep, 2022

Luni, 5 septembrie, cu 10 zile mai devreme decât în anii anteriori, începe în România un nou an școlar. Pe cei 2.940.000 de elevi, preşcolari şi antepreşcolari, dar și pe profesorii lor îi așteaptă un an cu multe reguli noi și schimbări, mai puțin în ceea ce privește curricula, și mai mult legate de structurarea săptămânilor de școală, numărul vacanțelor, modul de notare, tezele.

Noul an școlar, care debutează luni în aproximativ 17.872 de unităţi de învăţământ, are 36 de săptămâni, împărțite în cinci module şi întrerupte de cinci vacanțe. Primul modul de cursuri va fi între 5 septembrie și 21 octombrie 2022, urmat de o săptămână de vacanță (22-30 octombrie 2022). Al doilea modul va fi în perioada 31 octombrie - 22 decembrie 2022, apoi vacanța de iarnă, până la 8 ianuarie 2023.

Modulele de studiu 3 și 4 sunt în perioada 9 ianuarie - 6 aprilie. Între ele va fi o vacanță de o săptămână, în prima, a doua sau a treia parte a intervalului 6-26 februarie, la alegerea inspectoratelor. Între 7 și 18 aprilie, va fi vacanța de Paști, apoi al cincilea modul, până în 16 iunie. Vacanța de vară de anul viitor va fi în perioada 17 iunie - 3 septembrie.

Elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă vor încheia anul școlar la data de 2 iunie 2023, iar cei ai claselor a VIII-a, la 9 iunie 2023. De interes pentru elevii aflați în ultimul an de gimnaziu este și decizia de a se elimina media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu, începând cu anul şcolar 2022-2023. Ierarhizarea pentru admiterea la liceu se va face, astfel, doar pe baza mediei obţinute la Evaluarea naţională.

De asemenea, începând din acest an școlar, tezele nu vor mai fi obligatorii, iar deoarece au dispărut semestrele, nu vor mai fi medii semestriale, ci doar o medie anuală. Numărul minim de note pentru o disciplină va fi egal cu N+3, unde N reprezintă numărul de ore pe săptămână alocat acelei discipline. Altfel spus, la o materie care are două ore pe săptămână, într-un întreg an şcolar, elevul va trebui să aibă cel puţin 5 note.

În ceea ce privește infrastructura școlară, autoritățile declară că sunt preocupate să asigure pentru copii condiţii corespunzătoare în unităţile de învăţământ, dar recunosc că sunt încă şcoli cu toaleta în curte. Acest lucru reprezintă „o pată pe imaginea sistemului de învăţământ”, potrivit premierului Nicolae Ciucă, care a cerut un plan prin care, anul viitor, să fie rezolvată definitiv problema toaletelor din școli. „Nu mă sfiesc deloc să discut despre ceea ce înseamnă imaginea sistemului de educaţie în România, când vorbim de toalete în curtea şcolii. S-au făcut demersuri ca numărul acestor unităţi de învăţământ să fie redus. Totuşi, a rămas un număr destul de mare şi, din punctul meu de vedere, este inacceptabil”, a declarat miercuri premierul. (C. Z.)