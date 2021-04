Proiect comun pentru susţinerea educaţiei

Data: 22 Apr, 2021

Universitatea de Vest Timişoara (UVT), alături de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş (IŞJT), lansează în această săptămână proiectul „We Unite Them - Their Future is Our Future” pentru sprijinirea elevilor din şcolile şi liceele rurale şi urbane ale judeţului, prin implicarea lor în cadrul unor activităţi cultural-artistice, dar şi de conştientizare şi recuperare în urma efectelor cu impact socio-psihologic ale pandemiei de COVID-19. Proiectul urmăreşte, totodată, dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale, de interacţiune şi sprijin social ale elevilor care au resimţit şi resimt negativ limitările impuse de acest context de criză.

Alături de IŞJT, s-au alăturat proiectului Departamentul pentru Relaţia cu Mediul Preuniversitar al UVT, facultăţile de Arte şi Design, Educaţie Fizică şi Sport, Litere, Istorie şi Teologie, Muzică şi Teatru, Sociologie şi Psihologie. Potrivit UVT, „digitalizarea forţată a mediului educaţional, cauzată de măsurile de carantină impuse, a făcut ca majoritatea elevilor să înveţe fără un program bine structurat şi să socializeze preponderent în mediul online”.

Studiile arată că limitarea îndelungată la spaţiul propriei case, lipsa contactului uman, a grupurilor de suport (prieteni, rude, echipe sportive ş.a.) au făcut ca 23,2% dintre elevi să se simtă furioşi, 32,7% obosiţi, iar 27,1% speriaţi şi trişti. Cronicizarea acestor sentimente se reflectă în numărul mare de elevi care suferă de zoom-burnout şi depresie (cel puţin 1 din 7 copii, conform UNICEF), care duc la rezultate slabe la învăţătură, abandon şcolar şi pierderea interesului de a se dezvolta educaţional. (O. N.)