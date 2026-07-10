Rată de promovare de 74,8% la Bacalaureat

Data: 10 Iulie 2026

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a publicat rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie a examenului naţional de Bacalaureat 2026, rata de promovare înainte de contestaţii pentru candidaţii din toate promoţiile fiind de 74,8%. `Au promovat, în total, 94.345 de candidați (90.263 de candidați din promoția curentă, respectiv 4.082 din promoțiile anterioare) din totalul de 126.169 candidați prezenți. Pentru promoția curentă, rata de reușită/promovare este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, proporţia se situează la 31,7%”, a informat ministerul, într‑un comunicat.

În această sesiune, 45 de candidați au obţinut media 10 la toate probele scrise. La Limba și literatura română au fost acordate 454 note de 10, în timp ce 2.289 de candidaţi au primit 10 la Matematică, iar 1.259 la Istorie. `La proba la alegere a profilului și a specializării sunt 3.158 note de 10, cele mai multe fiind obținute la disciplina Logică și argumentare”, după cum mai informează MEC.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultate au putut depune contestaţii până joi, 9 iulie inclusiv, rezultatele finale urmând să fie afișate în data de 13 iulie 2026.

Pentru a promova examenul de Bacalaureat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulat, următoarele condiții: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obţinerea a cel puțin media 6 la probele scrise (media notelor).

Chiar înainte de afişarea rezultatelor, ministrul interimar al educaţiei, Mihai Dimian, i‑a încurajat pe tinerii care nu se regăsesc pe lista promovaţilor să participe la următoarea sesiune a Bacalaureatului, iar pe cei care au obţinut rezultate bune i‑a sfătuit să aleagă „cu înţelepciune” calea pe care doresc să o urmeze. (O.N.)